츄/ 사진=텐아시아 DB

가수 츄(CHUU)가 한화이글스 경기에서 시구와 애국가 제창에 나선다.츄는 오는 9일 오후 2시 대전한화생명볼파크에서 열리는 한화이글스와 LG트윈스의 홈경기에 참석해 시구 및 애국가 제창을 진행한다.츄는 평소 한화이글스의 팬으로 알려져 있다. 이날 경기는 한화이글스가 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련한 구단 팬서비스 행사 '오렌지팬데이'로 진행돼 더욱 의미를 더한다.앞서 츄는 시구에 나섰던 경기에서 팀이 승리하며 '승리 요정'이라는 애칭을 얻기도 했다. 밝고 긍정적인 에너지의 츄가 이번 경기에서도 활기찬 분위기를 더할 것으로 기대를 모은다.츄는 "뜻깊은 오렌지팬데이에 함께할 수 있어 정말 영광이다. 한화이글스의 승리를 위해 진심을 다해 응원하겠다"고 소감을 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr