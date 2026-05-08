배우 채정안이 팬들과 함께한 플리마켓 수익금을 기부해 따뜻한 나눔을 실천했다./사진제공=키이스트

배우 채정안이 팬들과 함께한 플리마켓 수익금을 기부해 따뜻한 나눔을 실천했다./사진제공=키이스트

2007년 이혼 후 연예계에 복귀한 배우 채정안(48)이 팬들과 함께한 플리마켓 수익금을 기부해 따뜻한 나눔을 실천했다.채정안은 지난 7일 사단법인 '위키코리아'를 방문해 기부금 1,500만 원을 전하고, 자립 준비 청년과 미혼(부)모 등 돌봄이 필요한 사각지대 이웃에게 생필품을 지원하는 '위켓 배송' 봉사활동에 참여했다.이번 기부금은 지난달 27일 강남구 신사동의 한 카페에서 열린 '채정안TV(개인 유튜브 채널)' 오프라인 플리마켓 행사를 통해 마련됐다. 채정안은 자신이 소유한 고가의 아이템은 물론, 평소 아끼던 애장품들을 부담 없는 가격으로 준비했고, 유튜브 채널을 통해 인연을 맺은 브랜드들도 좋은 뜻으로 동참해 행사를 더욱 풍성하게 채웠다. 여기에 현장을 찾은 구독자 '채소(채정안의 소중한 사람들)'들이 기꺼이 구매에 나서며 나눔의 가치를 공유하는 뜻깊은 자리로 꾸며졌다.구독자들과 긍정적인 에너지를 나눈 특별한 행사였던 만큼, 이번 기부는 채정안 개인의 이름이 아닌 '채정안TV와 채소들'이라는 공동의 이름으로 전달됐다. 팬들과 마음을 모아 선행을 실천해 의미를 더한 이 후원금은 '위켓 박스' 배송 운영 및 교육관 설립에 사용될 예정이다.채정안은 기부금을 쾌척하는 데 그치지 않고 현장 봉사에도 적극적으로 참여하는 진정성을 보였다. 그는 단순한 물품 지원을 넘어 "당신은 혼자가 아닙니다"라는 메시지를 전하는 '위켓 박스' 상자를 직접 접고 꼼꼼히 포장하는 등 아낌없이 일손을 보탰다.'위키코리아'는 2023년 설립된 비영리단체로, 자립 준비 청년 등 사회적 보호가 필요한 이들을 지원하는 다양한 사업을 전개하고 있다. 지난 2월에도 해당 단체에 기부와 봉사로 마음을 전했던 채정안은 꾸준히 이웃을 향한 관심을 이어가고 있어 훈훈함을 자아낸다.채정안은 현재 매주 화요일 밤 10시 방송되는 MBC에브리원·E채널 예능 프로그램 '돌싱N모솔'에서 MC로 맹활약 중이다. 특유의 쿨하고 당당한 매력과 친언니 같은 따뜻한 공감 능력으로 시청자들의 마음을 사로잡으며 프로그램에 활력을 불어넣고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr