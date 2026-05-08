남승민이 갑상샘암 투병 중인 어머니를 생각하며 눈물을 흘린다. / 사진제공=TV CHOSUN '금타는 금요일'

'금타는 금요일' 남승민이 김용빈과 맞대결한다. / 사진제공=TV CHOSUN '금타는 금요일'

김용빈이 돌아가신 할머니를 그리워한다. / 사진제공=TV CHOSUN '금타는 금요일'

'금타는 금요일' 남승민이 투병 중인 어머니의 애창곡으로 무대에 오른다.8일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 어버이날 특집 '효도합시다'로 꾸며진다. 이날 현장에는 멤버들의 가족들이 직접 방문해 무대를 지켜보며 그 어느 때보다 따뜻한 분위기를 더한다.이런 가운데 진(眞) 김용빈과 남승민의 특별한 맞대결이 성사된다. 남승민은 무대에 오르기 전, 어머니가 최근 갑상샘암 진단을 받고 수술을 했다는 소식을 전해 안타까움을 자아낸다. 몸이 아직 회복되지 않은 상황에서도 아들을 응원하기 위해 한달음에 달려온 어머니를 마주한 남승민은 정수라의 '어느 날 문득'을 부르던 중 끝내 눈물을 터뜨리며 지켜보는 이들의 가슴을 먹먹하게 만든다.남승민의 어머니가 아들 몰래 준비해 온 정성 어린 손 편지까지 공개되자, 모두들 뭉클해 한다. 어머니의 애틋한 한마디 한마디에 출연진 역시 눈시울을 붉혔다.김용빈 또한 돌아가신 할머니를 떠올리며 최진희의 '어머니'를 절절한 감성으로 열창한다. 김용빈은 "부모님을 모시고 온 멤버들이 부럽다"라며 솔직한 속내를 털어놓는가 하면, 남승민이 평소 "부모님께 집을 사드리고 싶다"라고 자주 이야기해 왔다며 끝내 울컥한 마음을 드러낸다.효심과 우정이 함께 얽힌 두 사람의 대결에 관심이 쏠리는 가운데, 과연 황금별을 차지할 주인공은 누가 될지 궁금증을 더한다.'금타는 금요일'은 오늘(8일) 밤 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr