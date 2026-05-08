가수 조영남과 남진이 '속풀이쇼 동치미'에 출연한다. / 사진제공=MBN

조영남과 남진은 남다른 케미를 선보인다. / 사진제공=MBN

가수 조영남이 절친 남진의 여동생을 짝사랑했다고 고백한다.오는 9일 방송되는 MBN '속풀이쇼-동치미'에는 가요계 전설 3인방 조영남, 남진, 설운도가 출연해 이야기를 나눈다. 특히 가요계 대표 동갑내기 친구인 남진과 조영남은 '톰과 제리' 뺨치는 극과 극 케미를 선보인다.오랜 우정을 자랑하는 두 사람은 과거 에피소드를 털어놓는다. 남진은 "아름다운 여성분들이 계시는 자리에는 꼭 조영남과 함께했다. 조영남이 분위기 담당이었다"고 말한다. 그는 "처음에 다 나한테 왔다가 조금 시간이 지나면 영남이한테 가버렸다"며 "피아노로 시선을 집중시키면서 분위기를 주도했다. 나중에 화가 나서 그냥 집에 와버린 적도 있다"고 말해 조영남을 난처하게 한다.조영남은 친구 남진도 몰랐던 이야기를 공개한다. 그는 "술 취해서 남진네 집에 자주 갔다"며 "무엇보다도 남진 여동생이 예뻤다"는 돌발 고백으로 현장을 초토화시킨다. 그는 "아직도 후회되는 한 가지가 남진 여동생에게 고백을 못 한 것"이라며 "내가 수줍어서 말도 못 했다. 남진한테도 처음 이야기한 것"이라고 전해 놀라움을 안긴다.'속풀이쇼-동치미'는 매주 토요일 밤 11시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr