가수 조영남과 남진이 '속풀이쇼 동치미'에 출연한다. / 사진제공=MBN
가수 조영남과 남진이 '속풀이쇼 동치미'에 출연한다. / 사진제공=MBN
가수 조영남이 절친 남진의 여동생을 짝사랑했다고 고백한다.

오는 9일 방송되는 MBN '속풀이쇼-동치미'에는 가요계 전설 3인방 조영남, 남진, 설운도가 출연해 이야기를 나눈다. 특히 가요계 대표 동갑내기 친구인 남진과 조영남은 '톰과 제리' 뺨치는 극과 극 케미를 선보인다.

오랜 우정을 자랑하는 두 사람은 과거 에피소드를 털어놓는다. 남진은 "아름다운 여성분들이 계시는 자리에는 꼭 조영남과 함께했다. 조영남이 분위기 담당이었다"고 말한다. 그는 "처음에 다 나한테 왔다가 조금 시간이 지나면 영남이한테 가버렸다"며 "피아노로 시선을 집중시키면서 분위기를 주도했다. 나중에 화가 나서 그냥 집에 와버린 적도 있다"고 말해 조영남을 난처하게 한다.
조영남과 남진은 남다른 케미를 선보인다. / 사진제공=MBN
조영남과 남진은 남다른 케미를 선보인다. / 사진제공=MBN
조영남은 친구 남진도 몰랐던 이야기를 공개한다. 그는 "술 취해서 남진네 집에 자주 갔다"며 "무엇보다도 남진 여동생이 예뻤다"는 돌발 고백으로 현장을 초토화시킨다. 그는 "아직도 후회되는 한 가지가 남진 여동생에게 고백을 못 한 것"이라며 "내가 수줍어서 말도 못 했다. 남진한테도 처음 이야기한 것"이라고 전해 놀라움을 안긴다.

'속풀이쇼-동치미'는 매주 토요일 밤 11시에 방송된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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