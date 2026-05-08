62회 백상예술대상 수상 후보에 이름을 올리지 못한 유재석과 박신혜 / 사진=텐아시아DB

'제62회 백상예술대상 with 구찌'가 8일 개최된다. / 사진제공=HLL

한편 '제62회 백상예술대상 with 구찌'는 개최 전부터 후보 선정 문제로 도마 위에 올랐다. 방송인 유재석이 남자 예능상 후보에서, 배우 김유정과 박신혜가 드라마 부문 여자 최우수연기상 후보에서 제외되면서 후보 선정의 공정성을 둘러싼 잡음이 이어지고 있다.



올해로 62회를 맞이한 백상예술대상이 축제의 막을 올린다. 한편 올해 다방면에서 활약한 방송인 유재석과 배우 박신혜는 '제62회 백상예술대상 with 구찌' 수상 후보에 이름을 올리지 못했다.방송·영화·연극과 뮤지컬을 아우르는 종합 예술 시상식 '제62회 백상예술대상 with 구찌'가 8일 오후 7시 50분 서울 강남구 코엑스 D홀에서 개최된다. 여덟 번째 호흡을 맞추는 3명의 MC 신동엽·수지·박보검이 올해도 시상식 진행을 맡는다.한국 뮤지컬 60주년을 맞는 올해 뮤지컬 부문을 신설, 방송·영화·연극과 더불어 대중문화 예술의 모든 영역을 하나로 모은다. 장르 간 경계를 허물고, K-콘텐츠의 전 분야를 아우르는 축제로 거듭난다.'제62회 백상예술대상 with 구찌'는 이탈리아 럭셔리 브랜드 구찌(Gucci)가 4년 연속 파트너로 참여한다. JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계되며 네이버에서 디지털 독점 생중계된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr