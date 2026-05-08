조보아가 오랜만에 근황을 전했다. / 사진=조보아 SNS

배우 조보아가 출산 3개월 만에 복귀하며 변함없는 미모를 자랑했다.지난 7일 조보아는 자신의 SNS에 한 브랜드 행사에 참석한 사진을 공개했다. 그는 "덕분에 오랜만에 외출"이라는 메시지로 설레는 마음을 표현했다. 화려한 꽃, 풍선, 케이트 등에 둘러싸인 조보아의 모습이 눈에 띈다.조보아는 3개월 전 아들을 출산한 이후 처음으로 근황을 공개했다. 사진 속 조보아는 블랙 수트 차림으로 화려한 케이크를 들고 밝은 미소를 보여주고 있다. 올백 머리 스타일에도 뚜렷한 이목구비로 굴욕 없는 미모를 자랑해 눈길을 끈다. 특히 출산 3개월 만이라고는 믿기지 않을 정도로 붓기 없는 모습은 팬들을 놀라게 했다.조보아는 2024년 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 비연예인 남성과 결혼했다. 지난 2월 아들을 품에 안았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr