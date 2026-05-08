웹예능 ‘또간집’이 100회 특집을 맞았다./사진제공='또간집'

웹예능 ‘또간집’이 100회 특집을 맞았다./사진제공='또간집'

웹예능 ‘또간집’이 100회 특집을 맞아 전국 소도시 100개 중 촬영지를 무작위로 정하는 복불복 룰렛을 진행한다. 풍자는 '제니 추구미'로 변신해 웃음을 안긴다.8일 오후 6시 30분 공개되는 ‘또간집’(제작 스튜디오 수제)에서는 MC 풍자가 새벽 6시부터 레드카펫을 밟으며 시상식 못지 않은 파격 드레스룩으로 화려하게 등장해 100회의 대장정을 자축한다. 그러나 감격도 잠시, 울릉도, 가덕도, 추자도 등 땅끝 외딴 섬은 물론 구독자 요청이 많았던 지방 도시 등 전국 소도시 100곳의 지명이 적힌 대형 ‘복불복 룰렛’이 등장하며 분위기는 급반전된다. 즉석에서 결정된 장소로 곧장 출발해야 하는 역대급 상황에 풍자는 날 것 그 자체인 육두문자 리액션을 선보인다고 해 관심을 모은다.풍자는 이번 100회 출근길을 맞아 새벽 6시부터 ‘꾸꾸꾸’ 드레스룩을 선보여 눈길을 사로잡는다. 제작진이 준비한 레드카펫을 우아하게 걸으며 등장한 풍자는 “오늘의 추구미는 제니였는데 미용실에서는 나보고 ‘황야의 마녀’라고 하더라”며 능청스러운 입담으로 시작부터 폭소를 자아낸다. 그러나 이내 복불복 룰렛을 통해 결정된 촬영지로 즉시 출발해야한다는 사실에 ‘멘붕’을 참지 못한다.이번 특집은 “주작(조작) 의심을 원천 차단하겠다”는 제작진의 의지에 따라 새벽 6시 기습 라이브 스트리밍을 통해 실시간으로 목적지를 정하는 모습을 보여준다. 풍자는 새벽 시간에도 1400여 명의 팬들이 들어오자 특유의 입담을 뽐내면서도 떨리는 마음으로 룰렛을 돌린다. 촬영지가 결정되는 순간 풍자는 메인 PD를 찾아 추격하는 등 일촉즉발의 상황으로 폭소를 자아낸다. 마음을 추스른 풍자는 라이브 방송에 참여한 팬들에게 감사의 인사와 함께 ‘스포’ 유출 금지를 당부하는 프로 정신도 발휘한다.이동 시간만 최소 5시간 이상 걸릴 수 있다는 ‘또간집’ 100회 특집 전국 복불복 룰렛을 통해 풍자가 가게 될 촬영지에 대한 궁금증이 쏠리는 가운데, 풍자는 이번에도 현지 주민들이 2번 이상 방문한 식당들을 추천받아 야무진 먹방을 펼친다. 과연 100회 특집 ‘또갈집’ 타이틀을 거머쥘 식당은 어디일지 관심이 집중된다.마지막으로 ‘또간집’ 100회를 맞은 풍자는 이날 촬영을 마무리하며 “눈물이 나려고 한다”며 울컥하는 모습을 보이면서도 앞으로의 포부를 전한다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr