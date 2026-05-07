사진 제공 : SBS 방송 캡처

배우 조우리가 무심한 듯 따뜻한 ‘츤데레’ 매력과 거침없는 기세로 덕풍마을을 장악했다.지난 6일 방송된 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’ 5회에서 조우리는 덕풍마을 ‘문카페’ 사장 문애라로 분해 차가워 보이지만 속정 깊은 캐릭터의 면모를 입체적으로 그려냈다.이날 방송에서 문애라는 덕풍마을 커피차 등장 소식에 스쿠터를 몰고 나타났다. 그녀는 망설임 없이 줄 맨 앞자리를 차지했고, 주변의 웅성거림마저 눈빛 하나로 잠재우며 덕풍마을의 실세다운 존재감을 드러냈다.특히 강무원(윤병희 분)을 대하는 문애라의 기세가 돋보였다. 그녀는 “요는 내 나와바립니다”라는 날카로운 선전포고로 외지인의 등장을 경계했다. 이어 “촌년이 내리는 커피는 중요한 날에 묵긴 쫌 그란갑지요? 내가 이래서 서울 사람이랑은 말을 안 섞는다”라고 쏘아붙이며 강무원을 향한 날 선 반응을 보였다. 이 과정에서 조우리는 단단한 눈빛과 압도적인 포스로 극 분위기를 단숨에 압도했다.그런가 하면 차가운 겉모습 뒤에 숨겨진 문애라의 ‘츤데레’ 반전미도 드러났다. 그녀는 마을 식사 자리에서 강무원의 깻잎을 떼어주는 뜻밖의 다정함으로 눈길을 끌었다. 조우리는 거침없는 사투리 뒤에 숨겨진 따뜻한 속정을 설득력 있게 표현하며 ‘겉바속촉’ 캐릭터의 정석을 보여줬다.이처럼 서울 사람을 향한 경계심을 품은 문애라가 강무원이라는 변수를 만나 어떻게 변화해 갈지 향후 전개에 기대가 모인다.한편 조우리가 출연하는 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’는 매주 수, 목 밤 9시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr