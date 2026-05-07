'편스토랑' 321회는 오는 8일 오후 9시 40분 방송된다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑'에서 김용빈의 생활기록부가 최초 공개된다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

김용빈의 학창시절 생활기록부가 최초 공개된다.오는 8일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 트로트 프린스 김용빈과 절친 추혁진의 본격적인 대구 여행이 시작된다. 이 과정에서 지금까지 어디에서도 공개된 적 없는 김용빈의 학창 시절 생활기록부까지 낱낱이 파헤쳐질 예정이다.이날 공개되는 VCR 속 김용빈과 추혁진은 김용빈의 모교인 대구 수성중학교를 찾았다. 가장 먼저 두 사람을 반긴 것은 김용빈의 트로트 경연 프로그램 우승 축하 현수막이었다. 지난 방송에서 모교인 초등학교에서도 축하 현수막을 봤던 김용빈은 "부끄럽다"면서도 뿌듯한 미소를 감추지 못했다.20년 만에 찾은 모교에서 추억에 젖은 김용빈은 "내가 고등학교는 검정고시를 쳐서, 여기가 나의 마지막 학교"라고 고백했다. 이어 학교에 들어선 두 사람은 행정실로 향했다. 추혁진의 제안으로 요즘 유행인 생활기록부를 떼 본 것.생활기록부에서 가장 먼저 눈길을 끈 것은 장발 스타일의 16세 시절 김용빈이었다. 추혁진은 "너무 예쁘다"라고 감탄했다. 김용빈은 "두발 자유가 아니었는데 나는 활동하던 때라 이렇게 기르고 다녔다"고 회상했다.이어 성적을 확인하자 김용빈은 "이건 보면 안 될 것 같다"며 황급히 고개를 돌렸다. 추혁진은 "경연에서는 진(眞)이었는데"라며 안타까움을 드러내 웃음을 자아냈다. 이와 함께 생활기록부에는 김용빈이 학창 시절 경찰서에 갔다는 의외의 사실까지 적혀 있었다고 해 궁금증을 더한다.'편스토랑'은 매주 금요일 오후 9시 40분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr