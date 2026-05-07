사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯4 서울콘서트’

사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯4 서울콘서트’

사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯4 서울콘서트’

사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯4 서울콘서트’

‘미스트롯4 서울콘서트’ 眞이소나의 최초 공개 무대를 만날 수 있다.7일 TV CHOSUN ‘미스트롯4 서울콘서트’가 방송된다. TV CHOSUN ‘미스트롯4’가 최고 시청률 18.4%를 기록하며 유종의 미를 거둔 가운데, 새롭게 탄생한 ‘미스트롯4’ TOP7(眞이소나, 善허찬미, 美홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리)이 본격적인 단체 활동을 시작했다. 그중에서도 가장 중요한 전국투어 콘서트 첫 무대였던 서울콘서트 실황이 방송 최초 공개되는 것이다.‘미스트롯4’ TOP7은 지난 4월 26일, 27일 양일간 서울 중구 장충체육관에서 서울콘서트를 열었다. 특히 첫 공연인 서울콘서트부터 전석 매진을 기록하며 ‘미스트롯4’ TOP7의 강력한 팬덤과 화력을 입증했다는 반응. 서울콘서트를 시작으로 TOP7은 인천, 부산, 대구, 고양, 광주, 울산, 전주, 수원, 대전, 남양주, 제주, 창원, 의정부, 성남, 춘천 등에서 무대를 이어갈 전망이다.이날 방송에서는 서울콘서트에서 베일 벗은 TOP7의 최초 공개 무대들이 펼쳐진다. 먼저 眞이소나는 국민가수 이선희의 대표곡 ‘J에게’를 자신만의 방식으로 재해석해 부른다. 이소나의 압도적인 가창력에 현장 관객들의 함성도 하늘을 찌를 듯 터져 나왔다는 전언. 또 善허찬미는 특유의 리듬감과 퍼포먼스를 더한 ‘10분 내로’를 선보였다. 무엇보다 이소나와 허찬미가 노래를 부르며 객석 2층까지 직접 올라가 팬들과 호흡하며 콘서트 현장의 분위기를 불타오르게 만들었다고 해 주목된다.TOP7은 최초 공개 개인 무대는 물론 오직 콘서트에서만 만날 수 있는 특별한 유닛 무대도 선보인다. 眞이소나와 막내 윤윤서, 善허찬미와 맏언니 윤태화 등 각기 다른 매력을 자랑하는 TOP7 멤버들이 유닛으로 만났을 때 어떤 특별한 무대를 보여줄지, 어떤 시너지 효과를 발휘할지 기대된다. 여기에 TOP7 전체가 객석으로 내려와 팬들의 환호와 응원에 답하며 꾸민 흥 폭발 메들리 무대도 만나볼 수 있다.전국투어 콘서트 첫 공연인 서울콘서트부터 전석 매진을 기록하며 강력한 흥행력을 입증한 ‘미스트롯4’ TOP7. 폭발적인 가창력과 막강한 퍼포먼스를 더한 TOP7의 역대급 귀호강 눈호강 무대부터 TOP7의 반전 매력, 솔직한 마음까지. TOP7이 큰 사랑을 주신 팬들을 위해 최선을 다해 준비한 콘서트의 감동을 안방에서 만끽할 수 있는 TV CHOSUN ‘미스트롯4 서울콘서트’는 7일 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr