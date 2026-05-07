NEXZ /사진= MBC every1, MBC M '쇼 챔피언' 방송 화면 캡처

NEXZ /사진= MBC every1, MBC M '쇼 챔피언' 방송 화면 캡처

그룹 NEXZ(넥스지)가 컴백 타이틀곡 'Mmchk'(음츠크)로 데뷔 첫 음악 방송 1위에 올랐다.NEXZ는 지난 6일 방송된 MBC every1, MBC M '쇼! 챔피언'에서 싱글 2집 타이틀곡 'Mmchk'로 1위 트로피를 들어올렸다. 토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키는 호명 직후 눈물을 보이며 "정말 믿기지가 않는다. 드디어 1위를 하게 됐는데 NEX2Y(팬덤명: 넥스티)가 준 선물이라고 생각하고 앞으로도 끊임없이 노력하겠다. 항상 응원해 주시고 많은 사랑 주셔서 감사하다. 저희 NEXZ 계속해서 사랑받는 팀이 될 수 있도록 열심히 하겠다"라고 눈물 어린 소감을 전했다.이들은 컴백 당일 프레스 쇼케이스에서 "지난해 'O-RLY?'(오 리얼리?)와 'Beat-Boxer'(비트복서)로 음악 방송 1위 후보에 올랐지만 아쉽게도 1위를 하지는 못했다. 이번 활동에서는 꼭 1위를 해보고 싶다. 목표를 이룰 수 있도록 다함께 열심히 노력하겠다"라고 포부를 밝힌 바 있다.NEXZ는 이번 신보로 커리어 하이를 달성했다. 타이틀곡 'Mmchk'는 발매 당일인 4월 27일 오후 8시 기준 벅스 실시간 차트 1위를 차지했고 28일 0시에는 'Mmchk'와 수록곡 'HYPEMAN'(하이프맨), 'Mmchk (English Version)'(음츠크 (영어 버전))이 해당 차트 톱 3에 나란히 이름을 올렸다.발매 후 일주일 동안의 음반 판매량도 자체 최고 기록을 넘겼다. 신보는 초동 44만 4730장으로 그룹의 싱글 앨범 기준 전작인 'Ride the Vibe'(라이드 더 바이브) 대비 약 277% 상승을 이뤘고, 써클 차트 주간 리테일 앨범 차트(2026.04.26~05.02) 1위를 달성했다. 세상 곳곳에 특별한 존재감의 인기척을 내는 'Mmchk' 뮤직비디오는 공개 이틀 만에 유튜브 조회 수 1000만 뷰, 지난 5일 오후에는 3000만 뷰를 돌파했다.NEXZ는 지난 4일 타이베이에서 글로벌 쇼케이스 이벤트 'NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT < Mmchk : Not Typical >'(음츠크 : 낫 티피컬)의 시작을 알렸다. 6월 6일 홍콩, 7월 4일 방콕, 7월 12일 싱가포르 등지에서 기세를 잇는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr