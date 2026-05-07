배우 오정세가 영화 '와일드 씽'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

7일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '와일드 씽' 제작보고회가 열렸다. 배우 강동원, 박지현, 엄태구, 오정세, 손재곤 감독이 참석했다.

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'의 리더 현우(강동원 분)가 재기를 위해 멤버들을 찾아 나서는 코미디물이다. 오정세는 트라이앵글에 때문에 39주 연속 2위만 하는 비운의 발라드 가수 성곤 역을 맡았다.



오정세가 영화 '와일드 씽'에서 비운의 발라드 가수를 연기했다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

오정세는 영화에서 '니가 좋아'라는 곡으로 무대를 선보인다. 오정세는 "이 곡을 받았을 때 처음에는 헛웃음이 났다"고 털어놨다. 그러면서 "점점 듣다보니까 웃음이 났다. 중독성이 강한 슬픈 노래라고 생각한다"고 말했다.



노래와 함께 화제가 된 안무에 대해서도 직접 언급했다. 오정세는 "안무 선생님과 다양한 얘기를 나눴는데 상의 끝에 현장에서 추가됐다"고 밝혔다. 발라드 가수 역할로 새로운 도전을 한 그는 "나와의 싸움이었던 것 같다. '창피해하지 말고 이겨내자', '나는 프로다'를 되뇌었다"고 말해 웃음을 자아냈다.



'와일드 씽'은 오는 6월 3일 개봉을 앞두고 있다.



박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

배우 오정세가 영화 '와일드 씽'(감독 손재곤)에서 부를 곡을 받았을 때 헛웃음이 났다고 밝혔다.