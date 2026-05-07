박지훈 팬콘 포스터/ 사진 제공=YY엔터테인먼트

가수 겸 배우 박지훈의 팬콘이 매진됐다.박지훈은 오는 30~31일 양일간 경기도 일산 킨텍스 제1전시장에서 팬콘 'RE:FLECT(리플렉트)'를 연다. 지난 4일 선예매와 6일 일반 예매가 오픈된 후 양일 공연 좌석이 전부 동났다.박지훈은 음악과 토크 등 다채로운 구성의 라이브 공연을 준비한다. 특히 그동안 팬들에게 사랑받았던 곡들도 준비한 것으로 전해져 기대감을 키운다. 이번 공연은 온라인 라이브 스트리밍도 송출된다.박지훈은 오는 23일 도쿄, 30일과 31일 서울 공연에서 아시아 팬콘 투어의 막을 올린다. 이어 쿠알라룸푸르, 호치민, 하노이, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르, 마닐라, 자카르타 등 총 11개 도시에서 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr