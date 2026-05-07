그룹 블랙핑크 지수가 패션 자선 행사인 멧 갈라(Met Gala)에 처음으로 참석한 소감을 전했다. 사진=그룹 블랙핑크 지수 인스타그램

그룹 블랙핑크 지수가 패션 자선 행사인 멧 갈라(Met Gala)에 처음으로 참석한 소감을 전했다. 사진=그룹 블랙핑크 지수 인스타그램

그룹 블랙핑크 지수가 패션 자선 행사인 멧 갈라(Met Gala)에 처음으로 참석한 소감을 전했다. 사진=그룹 블랙핑크 지수 인스타그램

그룹 블랙핑크 지수가 패션 자선 행사인 멧 갈라(Met Gala)에 처음으로 참석한 소감을 전했다.지수는 지난 6일 본인의 SNS를 통해 "My FIRST Met Gala! Thank you Dior and jonathan anderson for this incredible custom piece"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진에는 멧 갈라를 준비하는 지수의 모습이 담겼다. 지수는 시퀸 장식과 꽃 모양이 어우러진 분홍색 홀터넥 드레스를 착용했다. 머리 뒤편의 꽃 장식과 네일 아트, 메이크업 등을 통해 스타일을 완성했다.지수의 첫 멧 갈라 참석은 현지 매체와 팬들의 시선을 모았다. 지수는 스태프들에게 둘러싸여 준비를 마치는 과정에서도 차분한 태도로 일정을 소화했다.한편 이번 참석과는 별개로 지수는 최근 화보 의상 미반납과 관련한 의혹을 휩싸였다. 디자이너 벤자민 보트만스는 지난 6개월간 화보 촬영용 의상 3점을 돌려받지 못했다고 주장하며 지수의 계정을 언급해 논란이 됐다.이후 디자이너 측은 추가 입장을 내고 실무진의 대응 부재를 지적하기 위해 이름을 사용했을 뿐 아티스트 개인을 공격하려는 의도는 아니었다고 해명했다. 현재 디자이너 측은 한국에 인력을 보내 의상 회수 절차를 진행하는 등 해결 단계에 들어간 것으로 전해졌다. 해당 사안에 대해 지수 측은 별도의 공식 입장을 밝히지 않은 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr