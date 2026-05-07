오마이걸 멤버 효정이 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'육아인턴' 5회가 5월 7일 방송된다. / 사진제공=tvN STORY '육아인턴'

그룹 오마이걸 멤버 효정이 결혼과 자녀 계획에 대한 솔직한 마음을 밝힌다.7일 방송되는 tvN STORY '육아인턴' 5회에서는 이경규와 안정환이 각각 태권자매와 짱구형제를 맡는 장면이 그려진다. 오마이걸 효정이 안정환의 육아 도우미로 합류할 예정이다.안정환은 효정과 함께 짱구 형제 육아를 이어간다. 어디로 튈지 모르는 예측 불가 에너자이저로 안정환의 체력도 바닥을 치게 한 형제는 효정의 등장으로 180도 달라진다. 특히 첫째는 효정 앞에서 혀 짧은 애교를 장착하고 노래 선물까지 준비하며 '공주 이모'를 향한 팬심을 나타낸다. 반면 안정환은 아이들의 관심 밖으로 밀려나 '할배렐라' 신세로 전락한다.효정은 아이들을 돌보며 "결혼하고 싶다. 아이는 셋 낳고 싶다"고 고백해 안정환을 놀라게 한다. 그러나 쉴 틈 없이 이어지는 현실 육아를 마주한 효정이 과연 처음의 마음을 끝까지 지킬 수 있을지 관심이 쏠린다.'육아인턴'은 매주 목요일 저녁 8시 20분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr