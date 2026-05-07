방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)이 멕시코 대통령과 만난다.6일(이하 현지시간) 오전 클라우디아 셰인바움(Claudia Sheinbaum) 멕시코 대통령은 정례 기자회견인 '마냐네라'(Mañanera)에서 방탄소년단이 대통령실을 방문한다고 밝혔다. 대통령실 발코니를 개방해 방탄소년단 멤버들과 시민들과 인사를 나눌 수 있도록 할 예정이다.셰인바움 대통령은 앞서 지난 1월 방탄소년단의 멕시코시티 공연 확정 소식을 두고 '역사적인 순간'이라며 환영했다. 방탄소년단의 멕시코 방문은 경제적 측면에서도 큰 기대를 자아낸다. 멕시코시티 상공회의소는 이번 공연이 약 1억 750만 달러(한화 약 1557억 원) 규모의 경제적 파급 효과를 낼 것으로 추산했다.방탄소년단을 향한 관심은 데이터로 나타났다. 지난해 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 자료에 따르면 멕시코는 전 세계에서 다섯 번째로 K-팝을 많이 듣는 시장이다. 이 가운데 방탄소년단은 현지 K-팝 팬들이 최다 스트리밍한 아티스트로 꼽혔다.방탄소년단은 오는 7일과 9~10일 총 사흘간 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스(Estadio GNP Seguros)에서 공연을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr