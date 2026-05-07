배우 이효제가 글로벌 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍었다./사진제공='가려진 시간', '기리고'

배우 이효제가 글로벌 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍었다./사진제공=넷플릭스 '기리고'

배우 이효제가 글로벌 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍었다./사진제공=넷플릭스 '기리고'

배우 이효제가 글로벌 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍었다./사진제공=고스트스튜디오

배우 이효제가 글로벌 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍었다. 앞서 그는 2016년 개봉한 영화 '가려진 시간'의 강동원 아역을 연기해 주목받았다.공개 후 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 4위에 오른 데 이어, 공개 2주 차(4월 27일~5월 3일)에 750만 시청 수를 기록, 1위에 오르는 기염을 토한 넷플릭스 코리아가 선보이는 첫 YA 호러 시리즈 '기리고'에서 이효제가 극의 포문을 열며 묵직한 무게감을 실었다.'기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기다.이 가운데 이효제는 극 중 친구들과 놀기 좋아하는 장난꾸러기이자 가장 처음 기리고와 엮이게 되는 형욱 역을 맡아 자기 얼굴을 전 세계에 확실하게 보여줬다. 평범한 고등학생의 모습부터 예기치 못한 현실에 괴로워하는 순간까지 인물의 다채로운 면모를 구현했다.무엇보다 시간의 흐름 속 서서히 공포에 질려가는 형욱을 이효제는 눈빛부터 표정, 안면 근육의 떨림까지 세밀하게 조율해 흡입력 있는 장면을 완성했다. 혼란스러운 상황에 놓이며 요동치는 감정선을 유려하게 표현해낸 것.절박함과 두려움이 공존하는 극과 극을 오가는 인물의 심리를 현실적으로 담아내 보는 내내 숨죽이게 했을 정도였다. 보는 이들에게 손에 땀을 쥐게도, 혼돈을 야기하기도 하면서 본격적인 서사의 시작을 확실하게 알렸다.캐릭터를 탄생시키기 위해 20kg가량 증량까지 서슴지 않았던 이효제의 진심과 열정이 '기리고'와 형욱을 통해 전해졌을 만큼 강렬한 존재감을 발휘했다. 이에 안정적인 연기력과 소화력을 확실하게 증명해낸 이효제의 앞으로 행보에 많은 이들의 기대가 집중된다.이효제 주연의 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr