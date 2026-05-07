‘23세에 결혼 후 이혼’ 22기 정희, 두 아이 엄마라니…완전 동안

‘나는 솔로’22기 정희가 동안 미모를 뽐냈다.최근 22기 정희는 자기관리하는 모습을 게재했다. 공개된 영상 속 정희는 두 아이의 엄마임이 믿기지 않을 정도로 동안인 비주얼을 자랑한다.방송 당시 정희는 “23세에 전 남편과 만나서 25세에 결혼해 시댁에서 같이 살았다. 서초구에서 살았던 제가 논밭만 있는 곳에서 살게 된 것”이라고 말했다.이혼 후에는 두 아들을 키우며 돈만 벌면서 열심히 살았다”고 털어놨다. 현재 17세, 14세인 두 아들을 양육 중인 정희는 “이제는 날 여자로서 예뻐해주는 남자를 만나고 싶다”고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr