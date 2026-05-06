그룹 씨야(SeeYa)가 15년 만에 다시 뭉쳐 오는 5월 14일 정규 앨범 'First, Again'을 내놓는다. 사진제공=씨야 엔터테인먼트

그룹 씨야(SeeYa)가 15년 만에 다시 뭉쳐 오는 14일 정규 앨범 'First, Again'을 내놓는다.소속사 씨야 엔터테인먼트는 지난 4일 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범 트레일러 영상과 세부 일정을 공개했다.공개된 일정에 따르면 씨야는 오는 7일 앨범 예약 판매를 시작한다. 이어 11일부터 13일까지는 세 편의 티저 영상을 차례대로 선보이며 분위기를 띄울 계획이다.앨범이 발매되는 14일에는 첫 번째 뮤직비디오가 함께 나온다. 동시에 데뷔 후 처음으로 오프라인 팝업스토어를 열어 팬들과 직접 소통하는 시간을 갖는다. 오는 17일에는 두 번째 뮤직비디오를 공개하고, 21일에는 팬들과 만나는 팬 밋업(Fan Meet-Up) 행사를 열어 5월 활동을 이어간다.트레일러 영상은 'First, [ ] Again'이라는 문구의 빈칸을 '20th', '기억', '우리', '추억', '도전', '시작' 등의 단어로 채우는 모습을 담았다. 재결합에 담긴 의미와 팀의 새로운 시작을 알리는 의지가 반영됐다.영상 후반부에는 도시의 야경과 푸른빛이 도는 거리를 배경으로 달라진 멤버들의 모습이 빠르게 교차하며 본 앨범의 시각적인 변화를 예고했다.씨야는 지난 3월 30일 재결합을 알리는 곡 '그럼에도, 우린'을 먼저 공개해 음원 차트 1위를 기록하는 등 대중의 관심을 받았다. 이후 JTBC '뉴스룸', SBS '미운 우리 새끼', SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'와 '배성재의 텐', MBC FM4U '김신영의 정오의 희망곡' 등 여러 방송에 출연하며 활동을 지속하고 있다.한편, 씨야의 정규 앨범 'First, Again'은 오는 14일 오후 6시 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr