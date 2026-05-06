아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

그룹 아일릿(ILLIT)이 어린이날을 맞아 어린이대공원에서 컴백 기념 공연을 열었다.6일 하이브 산하 레이블 빌리프랩에 따르면 전날 열린 '아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌'에 총 2만 4000여 명의 시민이 운집했다. 아일릿의 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI) 발매를 기념해 열린 이 축제는 타이틀곡 'It's Me'를 테마로 꾸려졌다.이른 시간부터 행사장은 인산인해를 이뤘다. '열린무대 및 광장' 곳곳에 마련된 체험 부스에는 가족, 친구 단위 방문객들이 길게 줄을 늘어섰다. 아이의 손을 잡고 방문한 부모도 눈에 띄었다.아이들이 무대 위 주인공이 돼 꿈을 펼칠 수 있는 장을 마련했다. 1부에서는 아일릿의 노래를 사랑하는 어린이들이 대표곡을 열창했다. 2부에서 아일릿 퍼포먼스 디렉터가 직접 신곡 포인트 안무를 알려줬다. 이어 'It's Me'가 흘러나오자 객석의 어린이들이 자리에서 일어나 안무를 따라했다. 코너 말미에는 아일릿 멤버들이 깜짝 등장해 아이들과 눈높이를 맞춘 댄스 챌린지를 했다.아일릿은 야외 공연으로 축제의 피날레를 장식했다. '숲속의 무대'에서 열린 이번 공연은 사전 추첨 티켓은 물론, 현장 배부 수량까지 모두 소진됐다. 아일릿은 'It's Me'를 포함해 '빌려온 고양이 (Do the Dance)', 'Magnetic', 'NOT CUTE ANYMORE' 등 히트곡을 연달아 선보였다.아일릿은 "이렇게 많은 분들이 오실 줄 몰랐는데 정말 놀랐다"며 "여러분의 에너지와 환한 웃음 덕분에 저희가 더 힘을 얻어 간다. 함께한 시간이 행복한 선물이 됐길 바란다"라고 소감을 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr