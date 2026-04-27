사진=이재시 SNS 캡처
사진=이재시 SNS 캡처
전 축구 국가대표 이동국과 자녀들이 근황을 전했다.

이동국의 딸 이재시는 최근 자신의 SNS에 "너무 컸다 설수대(설아·수아·대박이(시안))"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 이동국 이수진 부부를 비롯해 이재시, 이재아, 이설아, 이수아, 이시안 오남매의 모습이 담겼다.
사진=이재시 SNS
사진=이재시 SNS
이들 가족은 가깝게 밀착해 화기애애한 분위기를 자아냈다. 막내 이시안은 가족들 가운데 서 위풍당당한 포즈를 취하고 있다. 딸들은 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'('슈돌') 방영 당시에 비해 훌쩍 자라 놀라움을 안겼다.

한편, 이동국의 자녀들은 과거 '슈돌'에 출연해 성장 과정을 공개했다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지