사진=이재시 SNS 캡처

사진=이재시 SNS

전 축구 국가대표 이동국과 자녀들이 근황을 전했다.이동국의 딸 이재시는 최근 자신의 SNS에 "너무 컸다 설수대(설아·수아·대박이(시안))"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진에는 이동국 이수진 부부를 비롯해 이재시, 이재아, 이설아, 이수아, 이시안 오남매의 모습이 담겼다.이들 가족은 가깝게 밀착해 화기애애한 분위기를 자아냈다. 막내 이시안은 가족들 가운데 서 위풍당당한 포즈를 취하고 있다. 딸들은 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'('슈돌') 방영 당시에 비해 훌쩍 자라 놀라움을 안겼다.한편, 이동국의 자녀들은 과거 '슈돌'에 출연해 성장 과정을 공개했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr