개그맨 허경환이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

지난 26일 방송된 예능 '안녕하세요, 거인인데요' / 사진제공=코미디TV

'안녕하세요, 거인인데요' 최홍만과 허경환이 예측 불가한 미식 여정으로 색다른 먹방을 완성했다. 한편 허경환은 최근 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 출연 소식을 알렸다.지난 26일 방송된 코미디TV '안녕하세요, 거인인데요'에서는 최홍만과 허경환이 어디로 튈지 모르는 동선과 메뉴 선택으로 시청자들의 이목을 사로잡았다.두 사람은 첫 번째 식당으로 논현동의 꽃게무침 전문점을 찾았다. 꽃게무침을 비롯해 수제 동그랑땡, 오뎅탕까지 풍성한 한 상이 차려지며 시선을 끌었다. 특히 허경환이 "재료가 40가지가 들어간다"라고 비법 소스를 설명하는 사이 최홍만은 소면 위에 꽃게살을 얹어 비벼 먹는 등 독특한 조합을 선보였다. 이어 동그랑땡과 꽃게오뎅탕까지 자신만의 방식으로 즐기며 눈길을 끌었다. 이후 허경환은 "케첩에 먹는 것보다 맛있다"고 반응해 궁금증을 자아냈다.두 사람이 찾은 곳은 시흥의 한 탕수육 맛집. 허경환은 "스타일리스트가 추천한 곳"이라며 기대감을 높였다. 이들은 대왕 탕수육과 김치 피자 탕수육, 오이 탕탕이를 주문했고 거인 맞춤형 초대형 탕수육 비주얼에 놀라워했다.마지막으로 두 사람은 여대 앞 막창집을 방문했다. "대한민국에서 유일하게 연잎으로 숙성한다"는 설명에 기대를 모은 가운데, 허경환은 막창을 맛본 뒤 연신 감탄을 쏟아냈고 최홍만은 "먹어본 막창 중 1등"이라고 극찬했다. 이후 삼겹살과 자장면, 된장찌개까지 이어지는 코스로 먹방의 대미를 장식했다.'안녕하세요, 거인인데요'는 매주 일요일 오후 11시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr