사진=유튜브 채널 '지인의 지인' 캡처

사진=유튜브 채널 '지인의 지인' 캡처

개그맨 김기리와 결혼한 배우 문지인이 시험관 실패 이후 자연임신에 성공하기까지의 과정을 전했다.지난 25일 유튜브 채널 '지인의 지인'에는 김기리와 문지인 부부의 Q&A 영상이 게재됐다. 사전에 구독자들의 질문을 받아 영상을 준비한 두 사람은 연애와 결혼, 그리고 임신 준비 과정까지 다양한 이야기를 풀어놨다.문지인은 한 차례 유산의 아픔을 겪고 최근 자연임신에 성공해 오는 8월 출산을 앞두고 있다. 그는 "결혼 초기에 한 번 임신했다가 유산을 겪었다. 이후 긴 기다림이 이어졌다"고 말했다.시험관 관련 경험도 공유했다. 문지인은 "못 이겨내서 결국 그만뒀다. 시험관은 이겨내는 영역이 아니라 견디는 영역이다"라고 의견을 밝혔다. 그는 "거의 1년 동안 자연임신, 인공 수정, 시험관을 반복하면서 12번 정도 실패한 것 같다. 많은 검사를 했는데 결과도 좋지 않아 지쳤다"고 했다.김기리는 "타격감이 컸다. 한 번 실패했을 때 한 번의 타격을 입는 게 아니다. 시험관을 하기 위해 배에 주사 맞을 때 우울함, 주사 맞고 나서 어지럽고 메슥거리고 힘들어하는 시간"이라며 그간의 고충을 털어놨다.문지인은 "주사 여섯 대를 맞아야 했다. 마지막 한 대를 맞는 도중 토가 올라와서 맞자마자 바로 화장실 가서 다 토했다"고 회상했다. 김기리는 "임신이 안 되면 월경을 하게 되는데 통증이 심했다. 생리통과 우울감이 배가 돼서 더 힘들어했다. 그게 누적된 거다"라고 전했다.결국 시험관 시술을 중단한 두 사람은 자연임신에 성공, 오는 8월 새 가족을 맞이한다. 한편, 김기리와 문지인은 지난 2024년 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr