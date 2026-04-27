밴드 QWER이 제2의 '고민중독'을 노리고 컴백했다. 밴드 QWER/사진제공= 쓰리와이코프레이션

밴드 QWER이 제2의 '고민중독'을 노리고 컴백했다. 밴드 QWER/사진제공= 쓰리와이코프레이션

밴드 QWER이 제2의 '고민중독'을 노리고 컴백했다. 밴드 QWER/사진제공= 쓰리와이코프레이션

밴드 QWER이 제2의 '고민중독'을 노리고 컴백했다. 밴드 QWER/사진제공= 쓰리와이코프레이션

밴드 QWER이 제2의 '고민중독'을 노리고 컴백했다. 지난해 챕터 1을 마무리한 이들은 한층 아티스트로서 성숙해진 모습으로 챕터2를 열었다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 27일 오전 11시 서울 창천동에 위치한 예스24 원더로크홀에서 미니 4집 'CEREMONY'(세리머니) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.쵸단은 10개월 만의 컴백 소감으로 "그동안 기다려 준 팬들에게 고맙단 말을 전하고 싶다. 챕터 2를 맞이하게 됐는데 많은 사랑 부탁드린다"고 밝혔다. 이어 시연은 "투어를 마치고 컴백하게 됐다"면서 "그동안 내공이 쌓인 우리 음악을 들려드릴 수 있게 돼 기쁘다"고 했다.히나는 이날 "멤버들이 참여한 비중이 늘어난 뜻깊은 앨범"이라고 설명했다. 그는 "멤버 전부 적극적으로 곡 작업에 참여했다. 각자 바쁜 일정을 빼서 노력을 많이 했다. 투어 기간에 정신적으로 체력적으로 많은 걸 배우고 돌아왔다. 이런 시간이 모여서 아티스트로서 한 걸음 나아갈 수 있게 됐다. 작사를 잘 할 수 있을까 걱정했는데 이번에 작사의 즐거움을 느끼게 된 계기가 됐다"라고 뿌듯해했다.시연 역시 "제 의견이 녹음에 많이 반영됐다. 작업을 같이한단 느낌을 받았다. 그러다 보니 책임감이 더 크게 느껴졌다"고 밝혔다. 곧이어 그는 "이번 작업이 쉽지는 않았다"면서 "처음 이 노래를 들었을 때, 지금까지 해 온 노래와 스킬적으로 아주 다르다고 생각했고, 곡 자체의 난도도 많이 올라갔다고 느꼈다. 이걸 하면서 목소리를 다루는 방법을 참 많이 배우게 돼 참 뿌듯하다"고 덧붙였다.시연은 이번 앨범을 한마디로 표현해 달란 기자의 요청에 "도원결의다. 지난 챕터 1에서 우여곡절도 겪었고, 노력하고 성장하면서 마무리됐다. 이번엔 도원결의를 맺듯 우리의 가족 같은 모습과 함께 비장한 모습을 같이 보여드릴 것 같다"고 답했다. 마젠타는 "점화"라고 했다. 그는 "챕터 1은 불을 지피려는 태동기다. 챕터 2인 이번엔 불을 붙여 활활 타오르는 모습을 그리고 싶다"고 설명했다.쵸단은 이번 활동 목표가 무엇이냔 질문에 "다양한 음악방송을 통해 인사드릴 예정인데 기회가 된다면 1위를 해서 저희의 세리머니를 선보이고 싶다"라고 고백했다. 히나는 더불어 "멜론 차트 1위도 하고 싶다. 하게 되면 축하받으실 분의 사연을 받아서 깜짝 방문하는 자리를 만들어 보고 싶다"고 거들었다.시연은 "음악방송 1위를 하게 된다면 앙코르 무대에서 멤버들과 군무를 해보고 싶다. 원래 무대에선 늘 연주하다 보니 방송에선 새로운 모습 보여드리는 것도 팬들과 나누는 하나의 추억이지 않을까"고 했다. 그러면서도 시연은 "감사하게도 저희 음악을 들어주셔서 처음부터 대중적인 관심을 받아 부담스러운 것도 사실이다. 하지만 우린 성장하는 밴드이기도 하고 여러 모습 보여드리고 싶으니 성적에만 집착하기보다 여러 마리 토끼를 잡는 모습 보여드리고 싶다"고 덧붙였다.또, 이날 마젠타는 일본 최대 음악 페스티벌인 '썸머소닉 페스티벌' 무대에 오르고 싶단 소망을 밝히기도 했다. 그는 "지금까지 많은 페스티벌에서 섭외해주셨다. 앞으로는 썸머소닉 페스티벌을 나가 보는 게 큰 꿈이다. 열심히 무대를 빛내도록 그날까지 노력하겠다"고 말했다. 쵸단은 이들이 페스티벌에 많이 섭외되는 비결로 "라이브에서 들려드리는 우리의 사운드가 강렬해서 아닐까"라면서 "그게 사람들의 심장을 울리는 매력이 있어서 그런 것 같다"고 자신 있게 답했다.QWER의 미니 4집 'CEREMONY'는 이들이 팀으로서 정체성과 자아를 찾고 자기다운 미래를 살아가고자 다짐하는 마음을 담은 앨범이다. 이 앨범에는 앨범과 동명의 타이틀 곡 'CEREMONY'를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 타이틀 곡 'CEREMONY'는 세상의 틀에서 벗어나 자유롭게 살아가겠다고 선언하는 록 장르 곡이다.한편, QWER의 미니 4집 'CEREMONY'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr