'디렉터스 아레나' 공식 포스터 / 사진제공=ENA

국내 최초의 감독 서바이벌 '디렉터스 아레나'가 다음 달 15일 첫 방송을 확정했다.ENA '디렉터스 아레나'는 기존 감독은 물론 이들과 맞설 차세대 감독을 발굴하기 위한 서바이벌 프로그램이다. 공모를 통해 선정된 연출들이 숏드라마를 각각 출품, 서바이벌 형식으로 경쟁하는 새로운 형태의 예능프로그램으로 '2분 안에 관객을 사로잡지 못하면 다음은 없다'는 슬로건과 함께 최종 라운드에 오른 작품들은 숏드라마로 제작된다.숏드라마는 회당 90초에서 120초 내외의 짧은 러닝타임으로, 스마트폰으로 확대된 드라마 시장에서 가장 주목받는 콘텐츠 장르로 꼽힌다. 여기에 '디렉터스 아레나'에서는 기존 서바이벌이 '통과작'을 꼽는 것과 달리 시선을 사로잡지 못한 작품에 대해 'STOP'을 주는 방식으로, 스마트폰 시청자들의 시청 방식을 여과 없이 적용했다는 점에서 더욱 주목받는다.패널로는 천만 관객 영화 '극한 직업'의 감독 이병헌과 출연작마다 높은 시청률을 기록해 온 배우 차태현, '아시아 프린스' 장근석, 그리고 '가장 사랑받는 개그우먼' 장도연이 참여한다.제작사 에픽스톰은 "숏드라마 시장의 저변을 확대하기 위해 서바이벌 형식의 예능 프로그램이라는 새로운 방식을 선택했다"라며 "'디렉터스 아레나'를 통해 숏폼 콘텐츠에 특화된 연출들을 발굴하고, 숏드라마가 하나의 독립적인 창작 장르로 자리 잡는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.'디렉터스 아레나'는 5월 15일 오후 11시 10분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr