'21세기 대군부인'에서 열연 중인 배우 변우석 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인'에서 열연 중인 배우 변우석 / 사진제공=MBC

배우 변우석이 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 아이유에게 공개 프로포즈를 하며 설렘을 자아냈다.지난 25일 방송된 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 6회에서는 내진연에 등장한 이안대군(변우석 분)과 성희주(아이유 분)의 모습이 공개됐다. 이안대군은 성희주에게 직접 반지를 끼워주며 청혼해 모두를 놀라게 했다. 아이유와 변우석의 로맨스에 기대가 쏠리고 있는 가운데, '21세기 대군부인' 엔딩 명장면을 짚어봤다.이안대군과 성희주의 본격적인 관계의 시작. 앞서, 성희주가 신분 상승을 위해 이안대군에게 혼인을 제안했던 바. 이를 거절했던 이안대군은 결국 자신 때문에 추문에 휩싸인 성희주를 불렀다. 원하는 것을 들어주겠다며 고민 끝에 "대군 부인이 될 채비를 하라"라고 선포한 이안대군은 계약 결혼으로 성희주와 엮이며 관계를 새로운 국면으로 전환시켰고, 향후 이안대군이 보여줄 행보를 주목하게 했다.성희주와 어린 조카이자 주상 전하를 태운 차의 브레이크가 작동하지 않아 큰 사고가 예견된 상황. 이안대군은 빠르게 질주하는 차를 세우려 성희주의 차 앞을 막은 데 이어 가로로 차를 세우며 구원자처럼 등장했다. 어린 시절 사고로 엄마를 잃은 기억과 성희주를 잃는 상황을 겹쳐본 이안대군은 갑작스러운 사고에도 망설임 하나 보이지 않는 눈빛으로 성희주를 응시, 결국 스스로를 희생하며 더 큰 변고를 막았다. 사고 직전, 복잡다단한 트라우마와 이안대군의 결심이 그대로 담긴 변우석의 눈빛은 애틋함을 안겼다.변우석은 다시 한번 성희주와의 로맨스에 화력을 더하는 키스로 엔딩을 장식하며 보는 이들을 두근거리게 만들었다. 앞서 성희주와 윤이랑(공승연 분)의 삼자 대면에서 자신의 트라우마를 파고든 윤이랑에 이안대군은 성희주와 요트로 바다를 가며 일탈을 감행했다. 그리고 오늘은 하고 싶은 것을 다 하라는 성희주에 말에 "하고 싶은 거 다 하라며"라고 성희주에게 입을 맞춘 이안대군은 순식간에 설렘을 최고조로 끌어올렸다.'21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr