30대 계약직 직원 고 3 임신시켜…아내 "200일만 출산, 내 딸이면" 분노 ('이혼숙려캠프')

'이혼숙려캠프' 가지 부부의 사연이 충격을 안겼다.지난 23일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에는 19살에 임신해 가정을 꾸린 '가지 부부'의 사연이 공개됐다.현재 32세인 아내 김하은 씨는 고등학교 재학 당시 학교 계약직 마필 관리사로 근무하던 남편을 만나 고 3 때 첫째를 임신했다고 밝혔다.첫째는 19살로, 엄마와 첫째 아들의 나이 차이는 14살밖에 나지 않았다. 아내는 당시 상황에 대해 "남편이 먼저 영화를 보자고 하면서 접근했다"며 "내 딸이 그랬다면 머리를 다 뜯어버렸을 것"이라고 후회 섞인 마음을 전했다.서장훈 역시 "결국 30대 아저씨가 고등학생을 꼬신 거 아니냐"며 일침을 가했다.결혼 후 14년 동안 아내는 출산과 육아를 홀로 전담해왔으나, 남편은 농사일 등을 핑계로 가사 노동을 외면했다고 주장했다. 아내는 "쌍팔년도 노인네랑 사는 것 같다"며 가부장적인 태도를 지적했다.퇴근하면 남편은 옷도 갈아입지 않은 채로 4시간을 쇼파에서 꼬박 보냈고, 몰래 게임 아이템 구매 등에 5,000만 원을 탕진한 사실이 드러나자 아내는 허탈함을 감추지 못하고 눈물을 보였다.충격적인 폭로는 또 있었다. 아내는 "둘째 진통 중에도 게임만 하던 남편이 부부관계 중에도 게임을 손에 놓지 못했다"고 폭로 했다. 또한 남편이 "도와주면 고마운 줄 모른다". "잡은 물고기에는 밥 안 준다" 등 선 넘는 발언으로 모두의 분노를 샀다. 심지어 첫 임신 소식에는 "X 됐다"는 반응을 보였다고.아내는 교제한지 200일 만에 출산을 했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 아내는 "학교에서도 이슈였다. 제 딸이었으면 머리를 다 뜯어버렸을 거다"고 후회의 감정을 내비쳤다.서장훈은 남편에게 "조금만 참지 그랬냐. 학교에서는 안 잘렸냐"고 물었고, 남편은 "어차피 기간제라 그만뒀다"고 말했다. 이에 서장훈은 "계산적이다"라고 일침 했고, 진태현도 "계획적이네"며 놀라움을 감추지 못했다.남편의 선 넘는 발언도 분노를 샀다. "잡은 물고기에는 밥 안 준다"는 발언뿐만 아니라, 아내의 임신 소식에 "X 됐다"고 말해 공분을 샀다.한편 남편 측 영상에서는 아내가 극심한 우울증을 앓고 있으며 약을 과다 복용한 적이 다고 전해졌다. 또한 과거 극단적인 선택을 시도했던 사실이 밝혀져 우려를 더했다.서장훈은 "가족이 없으면 아무 의미 없다"며 "일과 목표도 중요하지만, 더 늦기 전에 가족과의 균형을 맞춰야 한다"고 조언을 건넸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr