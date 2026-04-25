가수 정일훈(ILHOON)이 24일 오후 6시 새 싱글 ‘closet'(클로젯)을 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매했다.‘closet’은 “내 옷장에 뭔가 있어”라는 가사로 문을 여는 서사형 트랙이다. 이별 후 남겨진 공허감과 미처 건네지 못한 말들을 담아냈으며, 자칫 무거워질 수 있는 정서를 비눗방울 같은 키치한 감각으로 풀어낸 점이 특징이다. 카툰적 요소와 B급 영화의 무드를 의식한 사운드 연출이 더해지면서, 곡은 감정의 무게를 직접 드러내는 대신 한 걸음 비껴 선 화법으로 완성됐다.곡의 프로듀싱은 프로듀서 PATEKO(파테코)와 정일훈이 공동으로 맡았다. 파테코는 힙합·R&B 씬에서 독자적인 색을 구축해 온 프로듀서로, 지난 ‘Merry go round’(메리 고 라운드)에 이어 두 번째로 정일훈과 호흡을 맞췄다. 피처링에는 래퍼 ZENE THE ZILLA(제네 더 질라)가 합류해 트랙에 입체감을 더했다.‘closet’은 정일훈이 전개 중인 협업 프로젝트 ‘RGB SGNL’의 두 번째 싱글이기도 하다. ‘RGB SGNL’은 매 싱글마다 프로듀서와 피처링 아티스트의 조합을 달리해 장르의 경계를 넓혀가는 것을 방향으로 한 프로젝트로, 지난 3월 첫 싱글 ‘Merry go round’ 발매를 통해 본격적인 시동을 걸었다. ‘Merry go round’는 공개 직후 주요 음원 사이트 실시간 차트에 진입하며 프로젝트의 출발을 알린 바 있다.이후 정일훈은 4월 단독 콘서트 ‘MAEDUP’(매듭)을 성황리에 마무리하며 현장에서의 존재감도 다시 한 번 확인시켰다. 콘서트는 기존 팬들은 물론 솔로 활동 이후 그를 새롭게 접한 관객들까지 아우르며 호응을 얻었고, 이러한 흐름은 자연스럽게 이번 ‘closet’ 발매로 이어졌다.‘closet’은 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr