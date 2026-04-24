배우 이주영이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 이주영이 새벽엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고 활발한 행보를 예고했다. / 사진 : 새벽엔터테인먼트

배우 이주영이 새벽엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다.24일 오전 새벽엔터테인먼트는 "안정적인 연기력과 독보적인 캐릭터 소화력으로 영화계에서 존재감을 발휘해온 배우 이주영과 함께하게 돼 기쁘다. 이주영이 가진 역량과 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원할 예정이니 많은 관심과 응원을 부탁드린다"며 이주영과의 전속계약 체결 소식을 알렸다.2015년 단편영화 '몸값'으로 화려하게 데뷔한 이주영은 제14회 아시아나 단편영화제 '단편의 얼굴상', 제10회 대단한 단편영화제 '대단한 배우상' 등을 수상하며 평단의 주목을 받았다. 이후 '미쓰백', '삼진그룹 영어토익반', '보이스', '윤시내가 사라졌다', '타겟', '라이브', '땐뽀걸즈', '보건교사 안은영', 'The 8 Show', '애마' 등의 작품을 통해 스크린과 안방극장을 넘나들며 탄탄한 연기 스펙트럼을 증명해왔다.특히 영화 '독전'에서는 대사 없이 강렬한 연기만으로 관객들에게 깊은 인상을 남겼으며 최근 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'와 JTBC '경도를 기다리며'를 통해 폭넓은 캐릭터 소화력을 다시 한번 입증했다.현재 이주영은 차기작으로 영화 '나의 첫 번째 졸업식'의 출연을 확정, 극 중 도영(정수빈 분)의 소울메이트 수아 역을 맡아 본격적인 촬영에 돌입했다. 새벽엔터테인먼트에서의 새 출발을 알린 이주영이 앞으로 어떤 다채로운 활동으로 대중을 사로잡을지 기대가 모인다.한편 이주영이 합류한 새벽엔터테인먼트에는 이문식, 박미현, 문지환, 오혜원, 하준, 조인, 윤선아, 박시윤, 한세희, 기은수, 장재영, 서재권, 두예나 등 다채로운 개성을 가진 실력파 배우들이 소속되어 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr