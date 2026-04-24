설현 / 사진 = 설현 SNS

그룹 AOA 출신 배우 설현이 남다른 먹성에도 변함없는 몸매를 과시했다.23일 설현은 자신의 SNS에 "푸꾸옥"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 푸꾸옥에서 물놀이를 즐기는 설현의 모습이 담겼다. 그는 리조트 수영장에 몸을 담근 채 어마무시한 양의 음식이 담긴 플로팅 트레이를 끌어안고 남다른 먹성을 자랑했다.이날 설현은 파격적인 레드 비키니를 입고 등장해 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 그는 고글을 착용하고 본격적으로 스노클링을 즐겼다. 설현은 양 볼에 바람을 잔뜩 넣은 애교 가득한 표정으로 자연광 아래서 셀카를 남기기도 했다. 특히, 그의 구릿빛 피부와 직각 어깨, 잘롯한 허리 라인이 건강미를 더했다.해당 사진을 본 팬들은 "미모가 열일한다", "자기 관리 끝판왕이네" 등 그의 탄탄한 몸매에 대한 칭찬을 남기면서도 "브런치 4인분 혼자 다 먹는 건가", "대식가다"라며 남다른 먹성에 놀라움을 표하기도 했다.앞서 설현은 AOA 활동 당시 한 통신사 광고 모델로 활동하며 무결점 몸매로 화제를 모으며 '뒤태 여신'이라는 타이틀을 얻은 바 있다.한편 설현은 JTBC 신작드라마 '인간X구미호' 출연을 앞두고 있다. 설현은 차기작에서 배우 전지현, 지창욱과 호흡을 맞출 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr