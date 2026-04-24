'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 야구선수 이대호 / 사진=텐아시아DB

'우리동네 야구대장'에서 이대호가 박용택과 맞붙는다. / 사진제공=KBS

누적 연봉이 429억 원에 달한다고 알려진 전 야구선수 이대호가 '우리동네 야구대장'에서 박용택과 맞붙는다.오는 26일 방송되는 KBS 2TV 스포츠 예능 '우리동네 야구대장' 3회에서는 박용택 감독의 '리틀 트윈스'와 이대호 감독의 '리틀 자이언츠'가 2라운드 첫 경기에 나선다.개막전에서 리틀 트윈스는 김태균 감독의 '리틀 이글스', 리틀 자이언츠는 나지완 감독의 '리틀 타이거즈'에게 각각 승리하며 강팀의 저력을 입증했다. 이에 이날 경기는 리그 단독 1위를 결정한다는 점에서 박용택, 이대호 감독의 긴장감을 더한다.본 경기에 앞서 이대호 감독은 "트윈스 선수들이 너무 크더라"라며 남다른 피지컬에 감탄했다. 이어 그는 "작은 고추가 맵듯 자이언츠는 탄탄한 기본기와 응집력으로 이겨보겠다. 무섭지 않다"라고 자신한다.박용택 감독 역시 "자이언츠가 쉬운 팀이 아니다"라고 인정하면서도 "트윈스는 도미니카 공화국 스타일이다. 야구는 팀원 12명 모두가 함께하는 스포츠이기 때문에 이대호 감독의 여유가 경기 후에는 없어질 것"이라고 도발한다.양 팀의 연습 현장을 찾은 이대형 해설위원은 "오늘 느낌으로 봐서는 5:5?"라고 스코어를 예측해 작두 해설의 면모를 이어갈지 귀추가 주목된다. 또 "미리 보는 챔피언 결정전"이라는 말처럼 수준 높은 명승부를 예고하기도 했다.실제로 본 경기에서 리틀 트윈스는 새롭게 팀에 합류한 한노아 선수가 주전 포수로 출전, 역대급 파워와 신체 조건으로 타 팀 감독들을 놀라게 할 예정이다. 이에 맞서는 리틀 자이언츠는 숨겨둔 에이스 이도영 선수를 새로운 선발 투수로 내세워 작전 야구를 이어간다.과연 박용택의 서울 '리틀 트윈스', 이대호의 부산 '리틀 자이언츠' 가운데 단독 선두 자리를 누가 먼저 선점할지 관심이 쏠린다.'우리동네 야구대장'은 이날 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr