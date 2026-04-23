배우 박수영이 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 출연한다. / 사진제공=스튜디오 피닉스, SLL, 스튜디오 플로우

배우 박수영이 '나의 아저씨', '나의 해방일지'에 이어 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'로 박해영 작가와 인연을 또 한 번 이어간다.박수영은 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')에 출연한다. '모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다.극 중 박수영은 소속 배우인 오정희(배종옥 분)와 장미란(한선화 분)을 지키기 위해 동분서주하면서도 의리와 인간미를 잃지 않는 소속사 대표 역을 맡았다. 조용하고 묵묵하게 혼란 속에서 중심을 지키는 그의 노력이 안방 시청자들에게 따스한 안정감을 선사할 것으로 기대를 모은다.앞서 박수영은 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기', tvN 드라마 '첫, 사랑을 위하여' 등에 출연해 감초 역할을 톡톡히 해냈다. 이번 작품에서는 또 어떤 연기를 선보일지 주목된다.한편 '모자무싸' 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr