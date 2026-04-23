배우 문지인이 여행 사진을 공개했다. / 사진=문지인 SNS

배우 문지인이 여행 사진을 공개했다. / 사진=문지인 SNS

배우 문지인이 임신 중에도 여유로운 해외 일상을 공개했다.문지인은 22일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진에는 프랑스 파리에서 시간을 보내는 문지인의 모습이 담겼다.사진 속 문지인은 마스크를 착용한 채 야외 광장에서 셀카를 찍거나 공원을 산책하며 여유로운 시간을 보내고 있다. 따사로운 햇살 아래 자연을 즐기는 모습부터, 카페 창밖 풍경을 바라보는 장면까지 여행의 여러 순간이 고스란히 전해진다.특히 임신 중인 문지인이 편안한 차림으로 여유를 만끽하는 모습이 눈길을 끈다. 최근 유류할증료 부담 등으로 해외여행 비용이 높아진 상황 속에서도, 문지인은 밝은 표정으로 여행을 즐기는 모습이다.문지인과 김기리는 2024년 5월 결혼했다. 두 사람은 유산, 시험관 등 난임을 극복하고 자연임신에 성공, 2세를 가지게 됐다는 소식을 알려 많은 이들의 축하를 받았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr