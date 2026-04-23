사진제공=더프레젠트컴퍼니

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독이 더프레젠트컴퍼니와 전속계약을 맺었다.더프레젠트컴퍼니는 "매기 강 감독과 함께 한국을 기반으로 다양한 프로젝트를 전개할 예정"이라며 "창의성과 글로벌 감각을 겸비한 매기 강 감독과의 시너지를 기대하고 있다"고 전했다. 이어 이들은 "매기 강 감독은 K콘텐츠의 글로벌 가능성을 입증한 상징적인 인물로, 대한민국을 대표하는 창작자로서 뜻을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.한국에서 태어나 캐나다에서 성장한 매기 강은 글로벌 스튜디오의 스토리 아티스트로 경력을 시작했다. 이후 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 연출을 맡아 전 세계적인 주목을 받았다. 해당 작품은 누적 스트리밍 5억 회를 상회하는 성과를 냈다. 또 제98회 아카데미 시상식 2관왕과 제83회 골든 글로브 시상식 장편 애니메이션상 수상 등 국제 무대에서 기록을 남겼다.시각적 연출과 세부 묘사에서 역량을 인정받은 매기 강은 하이엔드 브랜드 및 패션계에서도 아티스트로서 활동 범위를 넓히고 있다. 매거진 표지를 장식하는 등 창작자로서의 영향력을 지속적으로 확장 중이라는 평가다.'케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 요소와 한국적 세계관을 결합한 스토리텔링으로 콘텐츠 시장의 새로운 흐름을 제시했다. 매기 강은 이러한 기여를 인정받아 대한민국 문화훈장(옥관문화훈장)을 수훈하기도 했다.더프레젠트컴퍼니는 배우 안효섭, 신세경, 김설현, 박소담 등이 소속된 기획사다. 특히 안효섭은 '케이팝 데몬 헌터스'의 보이스 액팅에 참여하며 매기 강과 협업한 이력이 있다.향후 매기 강은 더프레젠트컴퍼니와 함께 국내 거점 활동을 확대하는 한편, 글로벌 에이전시 UTA를 통해 해외 활동도 병행할 방침이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr