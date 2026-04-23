엑스디너리 히어로즈 새 앨범 'DEAD AND' 팬 쇼케이스 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

엑스디너리 히어로즈 새 미니 앨범 라운드 인터뷰/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 '엠카운트다운'을 시작으로 신곡 'Voyager'(보이저) 음악방송 활동에 나선다.엑스디너리 히어로즈는 4월 17일 오후 1시 새 미니 앨범 'DEAD AND'(데드 앤드)와 타이틀곡 'Voyager'를 발매하고 컴백했다. 멤버들은 23일 Mnet '엠카운트다운', 24일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 25일 MBC '쇼! 음악중심', 26일 SBS '인기가요' 등 음악방송에 출연해 밴드의 풍성한 사운드를 선사한다.무한한 여정을 이어가는 의지를 우주 탐사선 '보이저 1호'에 빗댄 타이틀곡 'Voyager'는 강렬한 신스 리프, 파워풀한 드럼, 휘몰아치는 기타 연주가 몰입감을 끌어올린다. 엑스디너리 히어로즈는 뜨겁게 타오르며 사라질지라도 다시 빛날 것을 믿는 청춘처럼 작별에서 얻는 또다른 시작과 가능성을 직접 작사, 작곡에 참여한 신곡 'Voyager'에 실었다.최근 엑스디너리 히어로즈는 그룹 공식 유튜브 채널에 라이브 클립과 밴드 연주 영상 시리즈를 선보이고 있다. 특히 타이틀곡 'Voyager' 라이브 클립은 특장점인 신스 사운드를 고려, 악기를 중심에 배치했다. 여기에 반짝이는 우주의 별을 연상케 하는 연출, 생생한 악기 연주 사운드, 청량한 멤버들의 보컬이 더해졌다.엑스디너리 히어로즈는 이번 타이틀곡뿐만 아니라 미니 8집 'DEAD AND'의 전곡 작업에 참여해 역량을 확장했다. 또한 오는 5월과 6월에는 유럽 및 영국 일대에서 스페셜 라이브 '< The New Xcene > Special Live in Europe & UK'(< 더 뉴 엑스씬 >)을 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr