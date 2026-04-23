배우 홍종현의 새 프로필이 공개됐다. / 사진제공=시크릿이엔티

배우 홍종현의 새 프로필이 공개됐다. / 사진제공=시크릿이엔티

배우 홍종현의 새 프로필이 공개됐다.23일, 소속사 시크릿이엔티는 홍종현의 극과 극 매력을 담은 새로운 프로필 여러 장을 선보였다. 공개된 사진 속 홍종현은 강렬함과 댄디함을 넘나드는 콘셉트를 소화, 다채로운 무드를 연출했다.화려함이 절제된 배경과 스타일링 속에서도 홍종현의 비주얼이 돋보인다. 시간이 흐를수록 깊어지는 본연의 멋은 물론, 감성적인 아우라도 함께 풍겨 나왔기 때문. 이에 더해 카메라를 바라보는 그윽한 눈빛은 카리스마를 품고 있다.이어진 사진에서 홍종현은 은은한 미소로 '훈훈함의 정석'을 보여줬는가 하면, 표정과 포즈를 자유자재로 전환하는 등 포토제닉한 모습으로 프레임을 빈틈없이 채웠다. 이러한 홍종현 표 섬세한 디테일은 한층 감도 높은 결과물로 완성한 포인트로 톡톡히 작용해, 보는 이들의 감탄을 자아냈다.이처럼 새로운 프로필 사진에서 완벽한 비주얼과 반전 매력까지 모두 보여준 홍종현. 그는 지난해를 뜨겁게 달군 티빙 '친애하는 X'로 색다른 얼굴을 보여줬다. 다정함 뒤 비틀린 욕망을 숨긴 빌런으로 변신, 극에 쫄깃한 긴장감을 부여하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 인정받았다. 그런가 하면 최근 종영한 채널A '아기가 생겼어요'에서는 직진 순애보의 주인공으로 활약하며, 안방극장에 핑크빛 설렘을 선사했다.홍종현은 럭셔리카 브랜드를 대표하는 홍보대사로 발탁돼, 광고계에서도 대세 행보를 전개해 나가는 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr