[사진 출처: MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’]

가수 곽영광이 준결승 진출을 확정 지었다.곽영광은 지난 22일 방송된 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’) 9회에서 본선 3차 ‘국민가요 대전’에 출격해 1라운드 ‘팀 메들리전’과 2라운드 ‘탑 에이스전’을 종횡무진하며 무대를 압도했다.앞서 ‘1대1 데스매치’에서 압도적인 활약으로 TOP5에 5위로 이름을 올렸던 곽영광은 리더가 되어 한가락, 지영일, 마커스 강까지 전원 무명 출신으로 구성된 ‘무명의 영광’을 결성했다. 리더이자 막내로서 개성 강한 멤버들을 하나로 묶으며 팀의 중심을 잡았다.1라운드 ‘팀 메들리전’에서 곽영광은 국민 가수 전영록의 명곡 메들리로 다채로운 매력을 뽐냈다. 도입부에서 웅장한 화음이 돋보인 ‘아직도 어두운 밤인가봐’를 시작으로 달콤한 로맨티스트로 변신한 ‘사랑은 창밖에 빗물 같아요’로 관객의 마음을 녹였다. ‘저녁놀’에서 곽영광은 가죽 자켓을 입고 등장해 깊고 묵직한 하모니로 반전 카리스마를 보여줬다.이어 ‘생각하지 마’에서는 4인 4색 개성 있는 톤으로 신나고 재치 있는 댄스 파티로 분위기를 반전시켰고, 마지막 ‘종이학’ 무대에서는 핀 조명 아래에서 오직 목소리만으로 가사를 전달하며 현장을 벅찬 감동으로 물들였다. 김광규는 “학창시절과 군생활의 추억을 소환한 무대”라고 극찬했으며, 원곡자 전영록 또한 “후배들의 리메이크에 감개무량하다”라며 박수를 보냈다.기세를 몰아 곽영광은 2라운드 ‘탑 에이스전’에 팀을 대표해 출격했다. 전영록이 작사·작곡한 김지애의 ‘야속한 사람’을 선곡한 그는 커플 안무부터 능청스러운 애교까지 선보이며 ‘무대 천재’다운 면모를 보였다. 전영록은 “맛깔나게 불렀다. 이 곡을 도대체 어디서 찾았느냐”라며 놀라움을 표했고, 곽영광은 “가장 잘 어울리는 곡을 찾기 위해 200곡 넘게 찾아봤다”라며 남다른 열정을 드러냈다.이어 강문경은 “가성 쓰는 연습을 하면 훨씬 여유가 생길 것”이라는 기술적인 조언과 함께 “기회가 되면 같이 연구해 보자”라며 깜짝 제안을 건네 곽영광의 무한한 성장 가능성을 입증했다.비록 ‘무명의 영광’ 팀은 전원 합격의 기쁨을 누리지 못했으나, 곽영광은 추가 합격자로 이름을 올리며 준결승행 티켓을 거머쥐었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr