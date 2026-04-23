방송인 홍석천이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

채널S ‘니돈내산 독박투어4’47회에서는 충남 청양으로 ‘국내 여행’을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 ‘여행 친구’ 홍석천과 함께 ‘숙소 잠자리 배정’을 하며 아찔한 케미를 발산하는 현장이 공개된다. / 사진 제공=채널S, SK브로드밴드

홍석천이 숙소 잠자리 배정을 놓고 사심을 드러냈다.25일 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 47회에서는 충남 청양으로 '국내 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '여행 친구' 홍석천과 함께 '숙소 잠자리 배정'을 하며 아찔한 케미를 발산하는 현장이 공개된다.이날 '독박즈'는 방 2개를 놓고 6명의 잠자리를 정하는 게임을 한다. 1등이 독방을 쓰고, 2~4등이 큰 방, 5~6등이 거실에서 취침하기로 한 가운데, 유세윤은 "특별 룰을 하나 추가하자. 2등이 되면, 옆에서 같이 잘 사람을 정할 수 있도록 하자"라고 홍석천을 의식한 발언을 한다. 그러자 홍석천은 "좋다. 그럼 2등은 한 방에서 세 명이 자는 거야? 난 1등보다 2등을 해야겠네~"라고 받아쳐 현장을 초토화시킨다.대환장 케미 속, 이들은 2명씩 세 팀으로 나누어 '잠자리 배정'을 건 '영어 금지 윷놀이'를 한다. 그런데, 시작과 동시에 무방비로 영어가 튀어나오고, 이에 김준호는 "누군가 영어를 써서 걸리면 '잠깐!'이라고 외치고, 그 후에는 영어를 써도 된다"라는 룰을 추가로 제시한다. 하지만 홍인규는 "만약에 잘못 지적하면?"이라고 묻고, 김준호는 "그냥 맞자!"라며 상황을 대충 넘기려 한다. 이때 '지니어스' 장동민은 "휴대전화로 녹음 켜놓고 해"라고 정확하게 정리를 해 모두를 납득시킨다. 과연 예민함이 극에 달한 상황 속, 누가 1등과 꼴찌를 하게 될지 관심이 쏠린다.한편, 윷놀이 게임이 끝나자 '독박즈'는 '잠자리 배정' 순위에 따라 홍석천을 방 끝쪽으로 몰아넣으려고 애쓴다. 이에 홍석천은 코웃음을 치며 "너희들 내 잠버릇 모르잖아. (구석으로 날 몰아도) 난 언제든 가운데로 갈 수 있어!"라며 현장에서 즉흥 시험을 보인다. 홍석천의 은밀한 잠자리 버릇과 비장의 '타고 넘어가기' 기술이 어떠할지에 궁금증이 솟구친다.25일 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 47회에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr