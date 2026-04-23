가수 이도진이 진심을 다한 무대로 긴 여정에 마침표를 찍었다.사진=MBN 방송 화면 캡처

가수 이도진이 진심을 다한 무대로 긴 여정에 마침표를 찍었다.사진=MBN 방송 화면 캡처

가수 이도진이 진심을 다한 무대로 긴 여정에 마침표를 찍었다.사진=MBN 방송 화면 캡처

가수 이도진(36)이 진심을 다한 무대로 긴 여정에 마침표를 찍었다.이도진은 지난 22일 밤 방송된 MBN '무명전설' 9화에서 본선 3차 국민가요 대전을 끝으로 무대를 마무리하며 유종의 미를 거뒀다.지난 방송에서 이도진은 문은석, 김태웅, 손은설, 김한율과 함께 심쿠웅단을 결성해 1라운드 팀 메들리 전을 치렀다. 1라운드 메들리 무대에서 탑 프로단 914점, 국민 프로단 158점, 총 1072점으로 3위에 오른 심쿠웅단은 2라운드 에이스 전에서 점수 차를 극복하지 못하며 탈락 위기에 놓였다. 결국 이도진은 13인의 탈락자에 포함되며 여정을 마무리하게 됐다.앞서 이도진은 김용임의 '훨훨훨'로 깊은 호소력을 담은 첫 무대를 선보이며 8위로 본선에 진출, 강렬한 인상을 남겼다. 이후 'TOP3 달콤한 사내' 팀으로 활약하며 반전 매력을 보여줬고, 1:1 데스매치에서는 라인댄스팀, 80대 할머니들과 함께한 '오늘이 젊은 날' 무대로 세대를 아우르는 감동을 완성했다. 경쾌한 에너지와 진심 어린 교감이 어우러진 이 무대는 단연 레전드로 꼽히기에 충분했다.본선 3차에서는 뛰어난 가창력과 안정적인 무대 장악력은 물론, 팀의 맏형으로서 중심을 잡는 모습이 돋보였다. 어린 참가자 김태웅, 손은설, 김한율을 세심하게 챙기는 따뜻한 면모까지 더해지며 무대 안팎에서 깊은 인상을 남겼다.3년 전 난청과 성대결절 판정을 받았음에도 무대를 향한 의지를 놓지 않았던 이도진은 '무명전설'을 통해 자신의 한계를 넘어서는 과정을 오롯이 증명해냈다. 비록 이번 무대에서 멈추게 됐지만 그가 남긴 진정성은 긴 여운으로 이어지고 있다.이도진은 다양한 무대와 방송을 통해 활발한 음악 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr