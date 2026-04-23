그룹 레드벨벳 슬기가 디자이너 가방 브랜드 루멘(LUMEN)과 함께한 패션 매거진 '바자(BAZAAR) 코리아' 5월호 화보가 공개됐다.'Summer, unfolded'를 타이틀로 한 이번 화보는 인도네시아 발리를 배경으로 촬영됐다. 라피아와 우븐 텍스처 등 내추럴한 소재감과 리조트 무드를 중심으로 한 스타일링으로 구성된 점이 특징이다.슬기는 강렬한 발리의 햇살과 고요한 자연을 배경으로 성숙하고 우아한 여름의 무드를 표현했다. 특유의 세련된 분위기와 여유로운 아우라로 화보의 완성도를 높였다.이번 화보에는 루멘의 대표 여름 제품 3종이 담겼다. 수작업 방식으로 가닥을 엮어 완성한 트위그 바스켓 숄더백(Twig Basket Shoulder Bag, Dried Tan), 램스킨을 정교하게 엮어 만든 소피아 위빙백(Sofia Weaving Bag, Organ Brown), 파니에 우븐백(Panier Woven Bag, Black)이다.세 제품 모두 손으로 직접 엮어 제작하는 루멘 특유의 장인정신이 담긴 라인으로, 내추럴하고 여유로운 화보 분위기와 조화를 이뤘다.한편 슬기와 루멘이 함께한 이번 화보는 '바자' 코리아 2026년 5월호에서 만날 수 있으며, 매거진 공식 채널을 통해 순차적으로 공개된다. 화보 속 제품은 루멘 공식 온라인 스토어에서 구매할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr