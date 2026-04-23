규현 서울 팬미팅 포스터/ 사진 제공=안테나

가수 규현의 팬미팅이 매진됐다.규현이 오는 6월 6~7일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 데뷔 20주년 기념 단독 팬미팅 '규현(KYUHYUN) 20th Anniversary Fanmeeting IN SEOUL'(이하 'Hotel 203')을 개최하는 가운데, 지난 22일 티켓 오픈 3분 만에 전석 매진됐다.'Hotel 203'은 규현이 국내에서 약 7년 만에 여는 팬미팅이다. 규현은 호텔 콘셉트에 맞춰 총지배인으로 변신, 음악과 토크를 넘나드는 다채로운 코너를 선보일 예정이다.규현은 서울을 시작으로 오는 6월 19일 도쿄, 6월 27일 타이베이, 7월 5일 상하이까지, 아시아 4개 도시에서 단독 팬미팅을 이어간다.규현의 서울 단독 팬미팅 'Hotel 203'은 오는 6월 6~7일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 진행된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr