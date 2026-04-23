배우 한우열이 씨엘엔컴퍼니와 전속계약을 맺고 폭넓은 연기 활동에 나선다./ 사진제공: 씨엘엔컴퍼니

배우 한우열이 씨엘엔컴퍼니와 전속계약을 맺고 폭넓은 연기 활동에 나선다./ 사진제공: 씨엘엔컴퍼니

배우 한우열이 씨엘엔컴퍼니와 전속계약을 맺었다.씨엘엔컴퍼니는 23일 "탄탄한 기본기와 다채로운 무대 경험을 갖춘 매력적인 배우 한우열과 동행하게 되어 매우 기쁘다"며 "한우열이 다양한 작품에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이며, 앞으로도 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 밝혔다.한우열은 다수의 연극과 뮤지컬 무대를 통해 꾸준히 연기 내공을 다져온 배우로, 안방극장과 스크린까지 활동 영역을 넓히며 존재감을 드러내고 있다. 뮤지컬 '빨래', '막돼먹은 영애씨', '줄리 앤 폴', 연극 '택시드리벌', '톡톡', '분장실청소' 등 다양한 무대에서 관객과 호흡하며 안정적인 연기력과 캐릭터 소화력을 인정받았다.또한, 영화 '차이나타운', '극적인 하룻밤', '마스터', '뺑반', '결백' 등 다채로운 작품에 출연하며 필모그래피를 확장해왔다. 특히 영화 '범죄도시2'에서는 애꾸 선장 역을 맡아 천만 관객에게 눈도장을 찍었다.뿐만 아니라 넷플릭스 시리즈 'D.P.', '지옥' 등 글로벌 OTT 작품에서도 남다른 활약을 선보였다. 'D.P.'에서 안준호(정해인 분), 한호열(구교환 분)과 대립각을 세우는 D.P. 조원 태성곤 역을 연기한 한우열은 특유의 생동감 넘치는 캐릭터 연기로 극에 재미와 활력을 더했다.이처럼 장르와 플랫폼을 넘나들며 자신만의 색을 구축해온 한우열이 씨엘엔컴퍼니와의 시너지를 통해 어떤 새로운 모습으로 대중과 만날지 기대가 모아진다.한편, 한우열이 전속계약을 체결한 씨엘엔컴퍼니에는 배우 고경표, 김미경, 나현영, 류덕환, 박세영, 서영주, 손여은, 윤손하, 이강민, 이서신, 이수미, 이해영, 차지안 등이 소속돼 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr