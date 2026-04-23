변우석이 '21세기 대군부인' 속 이안대군 캐릭터로 여심을 저격하고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

변우석이 '21세기 대군부인' 속 이안대군 캐릭터로 여심을 저격하고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

변우석이 '21세기 대군부인' 속 이안대군 캐릭터로 여심을 저격하고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

변우석이 '21세기 대군부인' 속 이안대군 캐릭터로 여심을 저격하고 있다. 앞서 그는 2년 전 방송된 tvN '선재 업고 튀어'에서 류선재 역을 맡아 신드롬급 인기를 얻었다. 이에 힘입어 다수의 브랜드 광고 모델로 발탁되며 '100억 몸값'이라는 수식어를 얻었고, 이번 작품에서도 변함없는 비주얼로 다시 한번 존재감을 자랑하고 있다.MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 변우석이 이안대군 역을 맡아 다채로운 면면들로 보는 이들의 마음을 사로잡고 있다. 이에 본격적인 로맨스가 무르익어갈 5, 6회를 앞두고 시청자들은 물론 계약결혼 상대인 성희주(아이유 분)의 마음까지도 설레게 하는 이안대군의 각양각색 매력을 짚어봤다.이안대군의 기품과 카리스마가 시선을 사로잡고 있다. 탄일연 당시 등장만으로도 사방을 압도하며 강렬한 첫인상을 남긴 이안대군은 어린 조카를 무시하는 보좌진들을 비롯해 권위를 앞세워 다른 이들을 찍어누르려는 이들에게 일침을 날리며 통쾌한 사이다를 안겼다. 사람들의 견제 가득한 시선에도 불구하고 자기 사람들을 지키기 위해 기꺼이 전면에 나서 움직이는 이안대군의 용감한 행보는 타고난 품위와 올곧은 성정을 짐작하게 했다.서늘한 눈빛 뒤에 가려진 이안대군의 다정함이 훈훈함은 물론 설렘까지 더하고 있다. 자신과의 스캔들에 곤혹스러울 성희주를 배려하고, 전화 너머로 들려온 비명이 신경 쓰여 산적한 일을 미뤄두고 성희주의 집으로 향하는가 하면 계란 투척을 당했다는 말에 다친 데가 없는지 걱정하는 모습이 눈길을 끌었다. 특히 "훗날 내 부인이 될 수도 있는 사람"이라며 자신의 사저에 성희주를 머물게 하는 등 세심한 배려가 돋보였다. 그뿐만 아니라 어린 나이에 감당할 수 없는 일을 떠안은 조카를 위해 기꺼이 나서며 조카를 향한 이안대군의 깊은 애정을 짐작게 했다. 소중한 사람들을 걱정하고 아끼는 이안대군의 따뜻함이 시청자들의 마음도 따뜻하게 했다.성희주의 계약결혼 제안을 받아들인 뒤 완전히 달라진 이안대군의 변화가 흥미를 돋웠다. 사람들이 보는 앞에서 과감히 성희주와 손을 잡고 나타난 이안대군은 카메라가 있음을 눈치채고 먼저 입을 맞추는 한편, 성희주가 위험에 빠지자 주저하지 않고 몸을 던져 그녀를 구해냈다. 그중에서도 야구장 데이트 도중 키스타임 전광판에 잡히자 "속도 좀 낼까?"라며 도발하며 미소 짓는 모습은 계약결혼을 위한 연기가 아니라 진짜 사랑에 빠진 듯한 모습으로 앞으로 펼쳐질 이안대군의 화끈한 일탈을 예감케 하며 심장박동을 급상승시켰다.흐트러짐 없이 반듯하기만 하던 이안대군의 인간적인 면모도 드러나 눈길을 끌었다. 일거리가 산더미처럼 쌓이자 좌절하고 성희주의 교육을 맡겠다는 상궁 최진숙(박준면 분)의 말에 보좌관 최현(유수빈 분)과 남몰래 결사반대를 외쳐 폭소를 자아냈다. 대비 윤이랑(공승연 분)의 타겟이 된 성희주를 구출하려 최현은 물론 성희주의 수석비서 도혜정(이연 분)과도 찰떡 호흡을 발휘하는 장면에서는 이안대군의 재치가 빛을 발했다. 대군이라는 호칭 뒤에 가려진 사람으로서의 소탈한 행보는 이안대군이 가진 매력을 더욱 배가시키고 있다.이처럼 이안대군은 대군의 위엄과 다정한 성품, 귀여운 인간미 등 수많은 매력으로 시청자들을 매료시키고 있다. 이안대군 캐릭터에 녹아든 변우석의 열연 역시 빛을 발하고 있는 가운데 로맨스에 시동을 건 이안대군의 변화를 그려낼 변우석의 다음 활약이 기대된다.'21세기 대군부인'은 오는 24일(금) 밤 9시 50분에 5회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr