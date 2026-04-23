감사실 에이스들의 '은밀한 감사'가 시작된다./사진제공=tvN

감사실 에이스들의 '은밀한 감사'가 시작된다./사진제공=tvN

감사실 에이스들의 '은밀한 감사'가 시작된다. 앞서 지난 20일 진행된 온라인 제작발표회에서 주연 신혜선은 작품 선택 이유에 관해 "전작 '레이디 두아'가 다소 어둡게 느껴졌던 만큼, 일적으로도 개인적으로도 털어내고 싶은 부분이 있었다"고 밝혔다.오는 25일 첫 방송 되는 tvN 새 주말 드라마 '은밀한 감사'(연출 이수현, 극본 여은호, 크리에이터 양희승, 제작 스튜디오드래곤) 측은 22일, 빈틈없는 열연으로 시청자를 사로잡을 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연의 비하인드 컷을 공개했다.'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선 분)와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기 문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다.'그놈은 흑염룡' 이수현 감독이 메가폰을 잡고, '일타스캔들' 여은호 작가와 '로코 대가' 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연의 만남에 드라마 팬들의 이목이 쏠리고 있다.신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연의 열혈 촬영 현장이 시선을 사로잡는다. 신혜선은 은밀한 비밀을 숨긴 달콤살벌한 감사실 실장 '주인아'를 맡았다. 카메라 앞에 선 신혜선은 캐릭터에 완벽히 몰입한 모습. 한 치의 흐트러짐 없이 촬영에 집중하는 모습에서 '독종' 감사실장 주인아의 매력을 담아낼 신혜선의 변신이 기대를 키운다.이어 위세 당당한 감사실 에이스 '노기준'으로 완벽 동기화한 공명의 모습도 포착됐다. 진지함부터 코믹까지 사진에서부터 느껴지는 그의 톡톡 튀는 에너지가 노기준을 어떻게 완성할지 궁금해진다. 주인아와 노기준의 남다른 시너지를 예고하는 신혜선, 공명의 케미스트리 역시 시청자들의 기대를 불러일으킨다.김재욱, 홍화연의 '심쿵' 미소 역시 눈길을 끈다. 김재욱은 '전재열' 총괄부회장의 고고한 카리스마는 온데간데없이 유쾌한 미소로 현장을 빛내는 모습이다. 그런가 하면 홍화연은 전재열의 비서이자, '해무그룹' 공식 여신 '박아정' 답게 우아한 비주얼을 뽐내며 보는 이들을 설레게 한다. 훈훈한 에너지로 가득한 이들이 극 중에서는 어떤 시너지를 보여줄지, 첫 방송에 대한 궁금증을 자극한다."배우들이 각자의 캐릭터를 완벽히 이해하며 준비해줬고, 혼자만 돋보이려고 하지 않았다"라는 이수현 감독의 말처럼, 배려와 존중이 가득했던 촬영 현장이었다고. 신혜선은 "현장이 워낙 밝고 편안한 분위기라 늘 웃으면서 촬영했던 기억이 많다"라고 밝혔다. 공명 역시 "다양한 사건과 인물들이 나오면서 에피소드가 많다. 그중 감사실 안에서 감사 3팀 배우들과 촬영할 때 항상 웃음으로 NG가 많이 났던 기억이 있다. 3팀 팀원들의 케미스트리도 많이 기대해주시면 좋겠다"라고 전해 기대감을 높였다.부회장과 비서로 호흡을 선보일 김재욱과 홍화연의 열연도 기대 포인트다. 김재욱은 "홍화연 배우가 만들어낸 '박아정'은 상상보다 훨씬 신선했다. 둘이 만나는 장면이 많았는데, 늘 열심히 하고 감독님의 피드백도 잘 캐치해서 표현하던 모습이 기억난다"라면서 "많은 시청자분께 눈도장을 찍는 계기가 되지 않을까 생각한다"라고 아낌없는 애정을 표현했다.홍화연은 "김재욱 선배님은 정말 스윗하고 따뜻한 분이시다. 늘 멋지고 친절하게 대해 주셨고, 실제 '전재열' 부회장을 보는 듯한 느낌이 들 정도로 아정이의 마음을 이해하는 데 큰 도움이 됐다"라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr