사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

신비가 후배 가수 원희의 독보적인 귀여움에 매료되어 남다른 애정을 드러낸 가운데 엄지 역시 투어스를 향한 격려를 전하며 훈훈한 선후배간의 정을 나눴다.부승관이 운영하는 유튜브 채널 '일일칠-부승관의 비비디바비디부'에서는 '다 울었니? 이제 할 일을 하자 아이돌 최강 찐친 부.비.지 등장'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 비비지 멤버 신비와 엄지가 출연해 진행자 승관과 유쾌한 담소를 나눴다. 신비는 최근 눈여겨보는 아이돌이 있느냐는 질문에 "요즘 활동하는 걸그룹 멤버들이 모두 출중하지만 그중에서도 아일릿 원희를 본인의 딸로 삼고 싶을 만큼 아낀다"고 답해 눈길을 끌었다.평소 타인에게 귀엽다는 표현을 인색하게 하는 편인 신비는 "은하와 원희가 함께 챌린지 영상을 촬영할 당시 원희의 모습을 보고 사람이 저렇게까지 사랑스러울 수 있는지 감탄했다"고 덧붙이며 열렬한 팬심을 숨기지 않았다.함께 자리한 엄지 또한 원희를 "방송국에서 실물로 접했을 때 마치 하얀 찹쌀떡이 걸어오는 듯한 귀여움을 느꼈다"며 신비의 의견에 공감했다.이어 엄지는 최근 주목하는 후배 그룹으로 투어스를 꼽으며 이들이 "여자친구의 '시간을 달려서'를 커버한 무대를 보고 깊은 감동을 받았다"고 고백했다. 엄지는 평소 투어스 멤버 지훈이 본인들의 곡을 자주 추천하고 언급해준 것에 대해 고마운 마음을 간직해왔으나 이를 전달할 창구가 마땅치 않았다며 승관을 통해 감사의 인사를 대신 전했다.승관이 투어스 멤버들의 인성이 매우 훌륭하다고 칭찬을 아끼지 않자 엄지는 투어스 멤버들이 선해 보이는 만큼 승관이 후배들을 너무 짓궂게 대하지 않았으면 좋겠다고 농담 섞인 일침을 가해 현장을 웃음바다로 만들었다. 데뷔 연차가 쌓인 선배로서 후배들의 활약을 세심하게 살피고 격려하는 비비지의 모습은 시청자들에게 훈훈한 인상을 남겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr