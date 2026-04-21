가수 겸 배우 강미나가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

넷플릭스 시리즈 '기리고' / 사진제공=넷플릭스

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영화 '살목지'에 이어 한국형 호러 시리즈물이 인기를 이어갈 수 있을까. '영어덜트 호러'를 내세운 넷플릭스 '기리고'가 시리즈물로 도전장을 내밀었다.21일 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 시리즈 '기리고' 하이라이트 시사회 & 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 전소영, 강미나, 현우석, 이효제, 노재원과 박윤서 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기다.이날 연출을 맡은 박윤서 감독은 "영어덜트 호러 장르로, 비현실적인 상황에서 이야기가 시작되지만 이를 현실과 맞닿게 표현해 시청자들의 몰입을 끌어내고자 했다"고 밝혔다. 이어 이번 작품을 영화가 아닌 8부작 시리즈로 선보이게 된 배경에 대해서 박윤서 감독은 "기획 초기부터 참여한 건 아니지만 짧은 호흡의 공포 영화가 아닌 만큼 서사에 더욱 신경을 썼다"고 설명했다.전소영은 극 중 '기리고'의 비밀을 파헤치는 서린고 육상부 유망주 세아 역을 맡았다. 그는 "국가대표 유망주 설정인 만큼 멀리뛰기 선수들처럼 자세를 익히는 데 집중했다"며 "두 달 정도 거의 매일 육상 훈련을 진행했다"고 밝혔다. 이어 "일부 증량도 했고 세아처럼 보이기 위해 머리를 짧게 자르고 태닝도 했다. 외적인 변화뿐 아니라 캐릭터의 서사를 잘 표현하기 위해 감독님과 많은 이야기를 나눴다"고 덧붙였다.강미나는 저주를 믿지 않는 현실적인 인물 나리 역으로 분했다. 강미나는 "몇 년간 단발머리를 유지했는데 캐릭터를 위해 긴 생머리를 준비했다"며 "평소 호러 장르를 무서워해 잘 못 보지만 촬영장에서는 흔들리지 않겠다는 마음으로 임했다"고 전했다.또한 강미나는 아이오아이 10주년 재결합 프로젝트 불참과 관련해 "참여하지 못해 정말 아쉬웠다"며 "이미 잡혀 있던 연기 활동에 집중하는 것이 최선의 선택이라고 생각했다"고 밝혔다.이어 "팬들께는 죄송한 마음뿐"이라며 "그만큼 연기 활동에 더 집중해 좋은 모습으로 보답하고 싶다. 상냥한 눈빛으로 바라봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.노재원은 극 중 재치 있는 무당 '방울' 역을 맡아 햇살(전소영)의 곁을 지키는 조력자로 활약한다. 그는 "무당이긴 하지만 능력 있는 무당이라고 하기엔 애매한 캐릭터"라며 "터프한 이미지를 위해 태닝을 하고 마인드 컨트롤도 했다"고 설명했다. 이어 "무당 선생님께 자문을 구하기도 했고, 평소 접해보지 못했던 분야를 최대한 가까이 느끼기 위해 저만의 신기와 감각을 찾으려 했다"고 덧붙였다.이효제 역시 역할을 위해 외적인 변화를 감행했다. 그는 "감독님이 증량을 제안해 약 20kg 정도 체중을 늘렸다"며 "기간을 충분히 주셨지만 살이 잘 찌는 체질이 아니라 먹는 게 쉽지 않았다"고 털어놨다. 이어 "촬영 중 혈당 스파이크가 오기도 하는 등 쉽지 않았지만, 캐릭터를 위해 최선을 다했다"고 전했다.마지막으로 박윤서 감독은 관전 포인트에 대해 "글로벌 시청자를 의식해 균형을 맞추기보다 한국적인 요소를 더 살리는 데 집중했다. 해외 시청자들에게 신선하게 다가갈 것이라 생각한다"고 자신했다.넷플릭스 시리즈 '기리고'는 오는 24일 넷플릭스를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr