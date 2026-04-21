[전문] 윤하정, 1000일 넘게 사귄 ♥과 결혼…10월의 신부

'솔로지옥3' 윤하정이 품절녀가 된다.윤하정은 21일 자신의 계정을 통해 "지난 3년 가까운 시간 동안 '솔로지옥3'를 통해 여러분들의 사랑과 응원을 받을 수 있어서 정말 행복한 시간을 보냈다"며 "그리고 오늘 오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 다가오는 10월 평생을 약속하게 되었다는 소식을 전하려 한다"고 적었다.윤하정은 "앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁 드린다"며 "늘 감사한 마음 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하며 살아가겠다"고 덧붙였다.한편 윤하정은 넷플릭스 ‘솔로지옥3’에 출연했다. 현재는 유튜브 채널을 운영중이며 최근 1000일 넘게 사귄 남자친구를 공개했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr