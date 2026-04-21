배우 노재원이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 노재원과 이효제가 넷플릭스 시리즈 '기리고'를 위해 남다른 준비 과정을 거쳤다고 밝혔다.21일 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 시리즈 '기리고' 하이라이트 시사회 & 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 전소영, 강미나, 현우석, 이효제, 노재원과 박윤서 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기다.노재원은 극 중 재치 있는 무당 '방울' 역을 맡아 햇살(전소영)의 곁을 지키는 조력자로 활약한다. 그는 "무당이긴 하지만 능력 있는 무당이라고 하기엔 애매한 캐릭터"라며 "터프한 이미지를 위해 태닝을 하고 마인드 컨트롤도 했다"고 설명했다. 이어 "무당 선생님께 자문을 구하기도 했고, 평소 접해보지 못했던 분야를 최대한 가까이 느끼기 위해 저만의 신기와 감각을 찾으려 했다"고 덧붙였다.이효제 역시 역할을 위해 외적인 변화를 감행했다. 그는 "감독님이 증량을 제안해 약 20kg 정도 체중을 늘렸다"며 "기간을 충분히 주셨지만 살이 잘 찌는 체질이 아니라 먹는 게 쉽지 않았다"고 털어놨다. 이어 "촬영 중 혈당 스파이크가 오기도 하는 등 쉽지 않았지만, 캐릭터를 위해 최선을 다했다"고 전했다.넷플릭스 시리즈 '기리고'는 오는 24일 넷플릭스를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr