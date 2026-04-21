솔비, 음주운전 사고 피해자였다…"차에 치여 정신 잃고 공중으로 날아가"

송이우, 솔비 / 사진 = 솔비 유튜브 채널

가수 겸 화가 솔비가 과거 학창시절 음주운전 사고 피해를 입었다고 밝혔다.20일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '차에 치였는데 살아남았다? 솔비의 충격 실화 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 솔비는 배우 송이우와 만나 대화를 나누며 학창시절 죽을 고비를 넘겼던 경험이 있다고 고백했다.솔비는 "집 앞 횡단보도에서 친구가 빨리 오라고 해서 뛰어가다가 차에 그대로 치였다"며 "충격으로 정신을 잃었고 몸이 공중으로 날아갔다"고 밝혔다. 이어 "마침 사고 장면을 보고 쓰러진 언니가 있었는데, 내가 그 위로 떨어지면서 크게 다치지 않을 수 있었다"고 설명했다.그는 사고가 발생한 날이 만우절이었다며 "주변에서 상황을 쉽게 믿지 않았고 가족에게도 바로 전달되지 않았다"고 전해 현장을 초토화시켰다. 솔비는 "이후 병원으로 옮겨져 치료를 받았고 머리 부상을 입었다"고 덧붙였다.특히, 솔비는 당시 사고를 낸 운전자가 음주 상태였음을 전하며 "그 일을 계기로 음주 운전의 위험성을 절실히 느꼈다. 절대 해서는 안 되는 행동"이라고 말했다.한편, 솔비는 현재 멀티 엔터테이너로 영역을 넓히며 활발히 활동 중이다. 그는 지난 2일 직접 집필한 숏드라마 '전 남친은 톱스타'를 글로벌 플랫폼에 공개하며 작가 데뷔를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr