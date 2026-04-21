언차일드 데뷔 싱글 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=하이업엔터테인먼트

언차일드 데뷔 싱글 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=하이업엔터테인먼트

언차일드 데뷔 싱글 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=하이업엔터테인먼트

그룹 언차일드가 세상에 느낌표를 찍겠다는 당찬 포부를 안고 가요계에 출사표를 던진다.언차일드(UNCHILD·박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)는 21일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'(위 아 언차일드) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.언차일드는 하이업엔터테인먼트가 스테이씨 이후 약 6년 만에 새롭게 선보이는 신인 걸그룹이다. 팀명에 접두사 'UN-'을 활용해 정해진 틀에 얽매이지 않고 자신들만의 개성을 에너지로 승화시기켔다는 패기를 담았다.언차일드에는 '댄스 신동'으로 이름을 알린 나하은, 엠넷 서바이벌 프로그램 출신 박예은이 속해 있어 데뷔 전부터 눈길을 끌었다. 이날 나하은은 "댄스 신동 나하은이 아닌, 언차일드 나하은"이라고 자신을 소개했다. 그는 "여섯 명이 오늘만을 바라보고 다 같이 열심히 달려왔는데 이렇게 데뷔 날이 돼서 꿈꾸고 있는 기분이다"라고 소감을 밝혔다.오랜 기간 아이돌을 꿈꿨던 만큼, 데뷔가 결정됐을 때 감정도 남달랐다. 나하은은 "언차일드 이름표를 받았던 때가 기억난다. 아이돌 선배들이 리허설 영상에서 끼는 이름표를 받아보니 감동이었다. '케이팝스타', '스타킹' 등에 출연하면서 '댄스 신동 나하은'으로 받은 이름표가 많았는데, '언차일드 나하은'이란 이름표를 받으니 그간 해왔던 것들이 떠오르며 도착점에 온 것 같았다"고 회상했다.박예은 역시 "저를 기억하실지 모르겠지만 많이 성장해서 돌아왔다. 언차일드 박예은이다"라고 힘차게 인사를 건넸다. 그는 "'아이랜드2' 탈락하고 걱정이 많았는데 지금 여기에서 여섯 멤버들과 함께 데뷔 쇼 케이스를 하고 있다는 게 너무 벅차기도 하고 감회가 새롭다"고 데뷔 소감을 밝혔다.타이틀곡 '언차일드' 안무 작업에는 히키와 나하은이 참여했다. 나하은은 "두 개의 포인트가 있다. 문을 여는 듯한 안무가 있는데 우리가 새로운 문을 연다는 의미다. 나와 히키가 만든 댄스 브레이크도 포인트다. 허리를 숙여 내려갔다가 고개를 들며서 올라오는 부분이다. 제일 좋아한 구간이 채택돼서 좋다"라며 미소 지었다.나하은이 어렸을 적부터 대중의 관심을 받아왔던 만큼, 언차일드 앞에는 '나하은 그룹'이란 수식어가 붙었다. 타 멤버들 입장에서는 특정 멤버에게 시선이 쏠리는 상황이 불편할 수도 있지만, 멤버들은 오히려 나하은을 걱정했다고. 이본은 "하은이가 부담감을 느낄까봐 걱정했다"며 "우리 팀의 강점이 6인 6색이란 점이다. 각자 개성이 정말 뚜렷하다. 독특한 팀으로서 이 세상을 깨부수겠다"고 당찬 포부를 밝혔다. 나하은도 "부담감이 없었다고 하면 거짓말"이라면서도 "좋은 부담감으로 받아들이고 대중에게 아이돌 나하은으로서 멋진 모습을 보여주겠다는 마음으로 열심히 연습했다"고 했다.이들은 소속사 가족들의 응원 속에서 가요계에 첫걸음을 내디딘다. 이날 티나는 "뮤직비디오 촬영 때 스테이씨 윤 선배가 커피차를 보내주고 편지도 써줬다. 큰 힘이 됐다"고 감동했던 일화를 전했다. 박예은도 "스테이씨 선배들이 데뷔할 때는 조언해 줄 선배가 없어 힘들었다고 한다. 스테이씨 선배들에게 많이 기댔으면 좋겠다고 했다"고 말했다.대표 프로듀서 라도는 멤버 개개인에게 편지를 썼다. 박예은은 "라도 PD가 한 명 한 명 편지를 줬다. 내게는 몸이 약하다보니 건강을 잘 챙기라고 했고, 처음엔 걱정이 많았는데 이젠 기대만 된다고 했다"고 전했다.언차일드는 앞으로 경험해 보고 싶은 것들이 많다. 이본은 "앞으로 해보고 싶은 것에 대해서 많은 얘기 얘기를 했다"며 "자랑스러운 선배 스테이씨와 챌린지를 해보는 게 소원이다. 또, 신인인 만큼 신인상을 꼭 타고 싶다"고 열정을 보였다.언차일드의 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr